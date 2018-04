alstria office REIT-AG: Anpassung des Wandlungspreises für die mit 2,75% verzinsliche EUR 79,4 Mio. Wandelschuldverschreibung (2013/2018) DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges alstria office REIT-AG: Anpassung des Wandlungspreises für die mit 2,75% verzinsliche EUR 79,4 Mio. Wandelschuldverschreibung (2013/2018) 27.04.2018 / 15:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mitteilung Anpassung des Wandlungspreises für die mit 2,75% verzinsliche EUR 79,4 Mio. Wandelschuldverschreibung (2013/2018) der alstria office REIT-AG, fällig am 14. Juni 2018 (ISIN DE000A1TNBW1) Der Wandlungspreis für die mit 2,75% verzinsliche EUR 79,4 Mio. Wandelschuldverschreibung (2013/2018) der alstria office REIT-AG, fällig am 14. Juni 2018, ist aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. April 2018 beschlossenen Dividendenausschüttung über EUR 0,52 pro Aktie gemäß § 10 e (ii) der Anleihebedingungen erneut angepasst worden und beträgt nunmehr EUR 8,9948 (vorher EUR 9,2019). 27.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: alstria office REIT-AG Steinstraße 7 20095 Hamburg Deutschland Telefon: 040-226 341 300 Fax: 040-226 341 310 E-Mail: info@alstria.de Internet: http://www.alstria.de ISIN: DE000A0LD2U1 WKN: A0LD2U Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Luxemburg, SIX, Wien Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680473 27.04.2018

ISIN DE000A0LD2U1

AXC0259 2018-04-27/15:14