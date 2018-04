Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Eisenbahn-Romantik: Die Rhein-Haardtbahn" / Samstag, 2. Juni, 15:45 Uhr, SWR Fernsehen



Wer aus Mannheim oder Ludwigshafen kommt und nach Bad Dürkheim zum Weintrinken fahren will, kann dazu bequem die 4A nehmen, die Straßenbahn, die ab Oggersheim zur Eisenbahn wird - besser bekannt als Rhein-Haardtbahn. Sie verbindet die Metropole mit der Region, Baden-Württemberg mit Rheinland-Pfalz und ist heute wie früher eine wichtige Strecke, nicht nur für verantwortungsvolle Besucher von Wurstmarkt oder Weinbergsnacht. Schüler und Berufstätige nutzen sie ebenso wie Rentner, die zum Wandern in den Weinberge wollen. "Eisenbahn-Romantik: Die Rhein-Haardtbahn" stellt am Samstag, 2. Juni 2018, um 15:45 Uhr im SWR Fernsehen die Strecke vor.



100 Jahre Tradition, ein modernisiertes Streckennetz - die Rhein-Haardtbahn Mehr als 100 Jahre ist die Rhein-Haardtbahn alt. Ihre Geschichte haben die Bahnfreunde Rhein-Neckar-Pfalz e. V. dokumentiert. Eine private Sammlung und der restaurierte Triebwagen 1122 erinnern an eine lebendige Straßen- und Eisenbahnzeit. Aber auch in den letzten Jahren hat sich viel getan: 2005 übernahm die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Rhein-Haardtbahn, und damit verschwand der Name aus der Linienbezeichnung. Die 4A gehört jetzt zum größten Meterspurnetz in Deutschland. Unter anderem werden die Fahrleitungen modernisiert und ein Expresszug bereichert die Strecke. "Eisenbahn-Romantik" begleitet Menschen, die sich mit der Rhein-Haardtbahn eng verbunden fühlen. Da gibt es zum Beispiel Verkehrsmeister Martin Schreider, der neben seiner Arbeit im Stellwerk immer wieder gerne als Fahrer von historischen Triebwagen bei Sonderfahrten oder auch mit modernen Fahrzeugen im Regelbetrieb unterwegs ist. Oder Holger Blaul, der bereits als Jugendlicher mit dem Sammeln von Bahnrelikten anfing und auf der Basis seiner zahlreichen Fotos zwei Bücher veröffentlicht hat.



"Eisenbahn-Romantik" - Züge, Loks und Bahnstrecken aus der ganzen Welt "Eisenbahn-Romantik" zeigt die Vielfältigkeit der Welt der Züge, Loks und Bahnstrecken: Aufgegriffen werden Themen aus dem Sendegebiet, aus Deutschland - aber auch Bahnen aus Europa und Übersee werden porträtiert. Die Spannweite reicht von nostalgisch über technisch bis historisch und aktuell. Gezeigt werden Züge, Strecken und Modelleisenbahnen. Auch Studiosendungen mit Eisenbahn-Amateurfilmern sind im Programm.



Sendetermin im SWR Fernsehen



"Eisenbahn-Romantik: Die Rhein-Haardtbahn", Samstag, 2. Juni. 15:45 Uhr, SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2