- Termine vom 30. April bis 4. Mai - === M O N T A G, 30. April 2018 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) April 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Augsburg 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** - EU/Kommission, Fristende für Fusionskontrollverfahren zu Geschäftsbereichen, die Bayer im Zuge der Monsanto- Übernahme an BASF abgeben muss, Brüssel *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan und Schanghai geschlossen D I E N S T A G, 1. Mai 2018 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - US/Kfz-Absatz April *** - US/Ende der Aussetzung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen die EU und andere Länder - US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Baltimore - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, Schanghai, Hongkong und Südkorea geschlossen M I T T W O C H, 2. Mai 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin April 06:15 GB/Standard Chartered plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q, Metzingen 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Köln *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 09:30 DE/Bundeskabinett, Verabschiedung des neuen Haushalts, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Haushalt 2018, Eckwerte 2019 und Finanzplan bis 2022, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April 16:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit slowakischem Ministerpräsidenten Pellegrini, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag am ZEW zum Thema: "Notenbankkommunikation als geldpolitisches Instrument", Mannheim *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo 22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 2Q - US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q (nach Blörsenschluss), New York D O N N E R S T A G, 3. Mai 2018 *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q, Landsberg *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 07:00 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris 07:05 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/Xing SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:50 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q *** 09:00 EU/EZB und EU-Kommission, Konferenz zur Banken- und Kapitalmarktunion, u.a. Rede von EZB-Vizepräsident Constancio (14:00) und Teilnahme von EZB-Direktor Coeure (14:30), Frankfurt *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin *** 10:00 DE/Linde AG, HV, München 10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart 10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q, Midland 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März *** 19:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen F R E I T A G, 4. Mai 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV in Mannheim), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK), Köln 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck 10:00 DE/DMG Mori AG, HV, Bielefeld 10:00 DE/Hypoport AG, HV, Berlin 11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV, Hamburg 11:00 DE/Jost Werke AG, HV, Neu-Isenburg *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April *** 15:00 DE/Bundesbank, Reden von Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz anlässlich der Verabschiedung der Vorstandsmitglieder Dombret und Thiele, Frankfurt - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch), Frankreich (Moody's), Griechenland (DBRS), Luxemburg (Moody's), Schweden (DBRS) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2018 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.