Starbucks (WKN:884437) wird das Ergebnis des zweiten Quartals 2018 nach Börsenschluss am 26. April bekannt geben. Da sich die Medien - zu Recht - auf den Vorfall Anfang April in einem Geschäft in Philadelphia konzentriert haben, wo ein Mitarbeiter die Polizei anrief und zwei afroamerikanische Männer verhaftet wurden, freut sich das Management sicher darauf, diesmal positive Schlagzeilen zu machen. Es wird sicherlich Fragen zu dem Vorfall geben, zumal das Unternehmen plant, alle seine unternehmseigenen US-Läden am 29. Mai zu schließen, um eine Anti-Rassismus-Schulung für alle Mitarbeiter durchzuführen. Aber es gibt auch andere Dinge, auf die die Investoren achten müssen, einschließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...