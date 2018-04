Kim Jong Un präsentiert sich beim Korea-Gipfel als geschickter Taktierer. Doch erst beim Treffen mit Trump dürften seine wahren Absichten klar werden.

Nord- und Südkorea nähern sich mit großen Schritten einander an. Bei Gipfeltreffen in der entmilitarisierten Zone bei Panmunjom traf erstmals Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zusammen. Und Kim nutze das Treffen von Anfang an mit geschickten Schachzügen voll für sich aus.

Schon beim Handschlag genau an der Grenze der geteilten Länder wich Kim kurzerhand vom Protokoll ab und lud Moon ein, ihm auf die nordkoreanische Seite der Grenze zu folgen. Nach kurzem Zögern folgte Moon, begleitet von einem souverän in die Kameras lächelnden Kim.

Die Szene wurde live im Fernsehen übertragen. Hatte es vorher noch Spekulationen gegeben, Kim sei nur die choreografierten Formate der nordkoreanischen Fernsehpropaganda gewohnt und mit der Begleitung durch internationale Journalisten überfordert, konnte er vom ...

