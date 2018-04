Europäische Finanzminister diskutieren mögliche Bankenunion DE30 testet Widerstand bei 12.600 Punkten Daimler (DAI.DE) gleicht Entwicklungskosten für Elektroautos mit Absatz von Mercedes-Luxuswagen aus

Zusammenfassung:Die asiatischen Anleger waren während der Freitags-Sitzung gut gelaunt, nachdem die Indizes der Wall Street gestern Gewinne verbuchen konnten. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) stieg um 0,73%, der japanische Nikkei (JAP225) um 0,66% und Chinas Hang Seng (CHNComp) legte um 0,77% zu. Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte eröffneten am letzten Handelstag der Woche höher. Auch der DE30 ist der Lage im frühen Handel etwas an die gestrige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen. In Europa sind die Chemie- und Medienunternehmen die größten Gewinner, während Nahrungsmittelaktien die größten Verluste aufweisen. Des Weiteren treffen sich heute die Finanzminister der Eurozone, um über die mögliche Umsetzung einer Bankenunion in der EU zu diskutieren. Thema wird außerdem die Dynamik des Lohnwachstums ...

