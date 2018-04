Kurswechsel beim Feinkosthersteller Homann aus dem Osnabrücker Land: Der Mutterkonzern Theo Müller hat die Umzugspläne nach Sachsen gestoppt. Die Homann-Produktion soll stattdessen an allen bestehenden deutschen Standorten weitergeführt werden, teilte die Unternehmensgruppe Theo Müller am Freitag mit.

Der Aufsichtsrat habe beschlossen, rund 200 Millionen Euro in die Standorte Dissen, Bad Essen, Bottrop und den Standort Rogätz in Sachsen-Anhalt zu investieren. Ein weiterer Standort ist im thüringischen Floh-Seligenthal. Aber auch Sachsen ging nicht leer aus: Müller kündigte an, in dem Freistaat 250 Millionen Euro investieren zu wollen - darunter 140 Millionen in eine neue Produktionsstätte.

Noch im vergangenen Jahr hatte Homann angekündigt, die Homann-Produktion bis 2020 im sächsischen Leppersdorf konzentrieren zu wollen und damit auch den seit 1876 bestehenden Stammsitz der Firma in Dissen bei Osnabrück schließen zu wollen. Sozialpläne waren bereits ausgehandelt worden. Nun will die Homann-Geschäftsführung erneut Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen.

Über die Gründe für den Kurswechsel machte die Müller-Gruppe zunächst keine genauen Angaben. "Grundlage des Aufsichtsratsbeschlusses waren die Ergebnisse einer Prüfung des bisherigen Standortkonzepts hinsichtlich Zeitplanung, Investitionsvolumen und Positionierung am Markt", hieß es lediglich in einer Pressemitteilung.

Noch im vergangenen Jahr hatte der Konzern betont, dass die Fortführung der Alt-Standorte unwirtschaftlich sei. Beobachter bringen das Umdenken bei Müller mit dem Weggang zweier Homann-Top-Manager im Herbst in Verbindung, die sich maßgeblich für den Umzug nach Leppersdorf eingesetzt hatten. Daraufhin habe die neue Unternehmensleitung die Umzugspläne wieder auf den Prüfstand gestellt. Darüber hatte seinerzeit das "Westfalen-Blatt" erstmals berichtet.

Der Dissener Betriebsratschef Andreas Straede reagierte mit Erleichterung: "Ich freue mich heute einfach", sagte er der dpa. "Es ist eine Entscheidung geändert worden, jeder Unternehmer hat das Recht dazu." Zwar werde es wahrscheinlich Umstrukturierungen bei Homann geben. "Aber auf jeden Fall ist das tausend Mal besser, als die Produktion nach Leppersdorf zu verlagern, denn das hätte das Aus für uns bedeutet", sagte Straede.

In der Region Osnabrück beschäftigt Homann rund 1200 Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten 3000 Menschen bei dem Feinkostunternehmen, das einen Jahresumsatz von 640 Millionen Euro erwirtschaftet.

Für die niedersächsische Landesregierung äußerten sich SPD-Regierungschef Stephan Weil und sein Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Ich freue mich für die Beschäftigten in Dissen und Bad Essen, dass eine lange Phase quälender Unsicherheit nun vorbei ist", sagte Weil.

Althusmann sagte, er sei erleichtert über die Entscheidung und dankte der Homann-Geschäftsführung, dem Betriebsrat und dem Unternehmensinhaber Theo Müller. Althusmann hatte schon vor drei Wochen angedeutet, dass Homann seine Sachsen-Pläne aufgeben wolle.

Kritisch äußerten sich die Grünen im niedersächsischen Landtag. "Bei aller Freude über den Erhalt des Standortes und der Arbeitsplätze halten wir das Agieren des Wirtschaftsministers weiterhin für fragwürdig", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Detlev Schulz-Hendel. Er verlangte unter anderem Auskunft, ob und in welcher Höhe Niedersachsen Subventionszusagen gegeben habe. Der Minister müsse den Wirtschaftsausschuss zeitnah unterrichten.

"Ich nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Übersiedlung von Homann nicht funktioniert", sagte hingegen Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig am Freitag. Er zeigte sich aber erfreut, dass die Theo-Müller-Gruppe am Standort Leppersdorf investieren wolle und sich damit klar zum Standort bekenne. Das Unternehmen hat dort bereits unter anderem eine große Molkerei./eks/DP/tos

AXC0272 2018-04-27/15:49