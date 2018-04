Mainz (ots) - Woche 19/18



Di., 8.5.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Was werden die Leute sagen" von Iram Haq



Woche 20/18



Di., 15.5.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Wohne lieber ungewöhnlich" von Gabriel Julien-Laferrière



Woche 21/18



Di., 22.5.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "In den Gängen" von Thomas Stuber



Woche 22/18



So., 27.5.



Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:



22.00 Neu Midnight Sun



Thorndal Jakob Hultcrantz Hansson



(Bitte auch für die Wiederholung um 0.35 Uhr beachten.)



Woche 23/18



So., 3.6.



Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:



22.00 Midnight Sun



Thorndal Jakob Hultcrantz Hansson Mabée Editha Domingo



(Bitte auch für die Wiederholung um 0.35 Uhr beachten.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246