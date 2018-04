Liebe Trader,

Übergeordnet herrschte über die Daimler AG Aktie, nach dem aktuellen Jahreshoch von 76,48 Euro, eine mittelfristige Korrekturbewegung. Diese brachte den Kursverlauf auf Jahrestief bei der Marke von 63,78 Euro und konnte dort in eine Erholung überschreiten. Es scheint bergauf zu gehen mit dem Wertpapier - aktuellen Medien Berichten zufolge verdient Daimler, trotz Gewinneinbruch mehr als erwartet. Der Autobauer hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, aber konnte mit einer Umsatzsteigerung von 3 Prozent Erwartungen übertreffen. Der Stuttgarter Konzern bekräftigt den Ausblick für das Gesamtjahr und baut auf eine langfristige aber profitable Steigerung der Geschäftszahlen.

Long-Chance:

Die nach dem Fibonacci-Retracement errechneten Kursziele könnten in naher Zukunft Form annehmen und liegen zunächst knapp über der 61,8 Prozent Marke um 69,32 Euro. Darüber hinaus wären als nächstes Ziel sogar die 100 Prozent bei 72,80 Euro realistisch. Es bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist vorerst schon knapp unter dem Support um 63,00 Euro anzusetzen. Ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau könnte die Daimler AG schon deutlich mehr bedrohen und würde weitere Abgaben der Aktie bis auf den Widerstandsbereich um 60,00 Euro mit sich bringen. ________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 65,41 Euro

Kursziel: 69,32 / 72,80 Euro

Stop: 63,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,41

Zeithorizont: 3 - 6 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Daimler AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 65,55 Euro; 15:05 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.