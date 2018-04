Selbitz (ots) -



In der groß angelegten Studie von DIE WELT und ServiceValue GmbH wurde die Preisgestaltung von 2071 Unternehmen in 218 Branchen untersucht. Im Bereich der Versandapotheken konnte sich Medikamente per Klick durchsetzen und belegte wiederholt den ersten Rang. Im Vergleich zu allen untersuchten Unternehmen positioniert sich die Apotheke mit Platz 48 im Spitzenfeld.



Insgesamt berücksichtigt die Untersuchung 600.000 Kundenurteile. Die Befragung erfolgte online, ohne die Einbindung der untersuchten Firmen. Für jedes Unternehmen standen in der Regel 300 bis 1.000 Kundenstimmen zur Verfügung. Basis des Rankings bildet der von Branchen und Geschäftsmodellen unabhängige PSS (Price Structuring Score), der sich aus den Kundenbefragungen ergibt. Medikamente per Klick behauptete sich gegen 16 Versandapotheken und gewann darüber hinaus das goldene Gütesiegel.



Erst neulich wurde die Versandapotheke mit einem herausragenden 1. Platz in der Kategorie "Gesundheit" beim Deutschen Onlinehandel-Award prämiert. Die von ECC Köln und dotSource ausgerichtete Untersuchung "Customers' Choice - Beste Online Shops 2018" ermittelte in neun Branchen die besten Online-Shops aus Kundensicht. Gegenstand der Untersuchung war die Kundenzufriedenheit bei insgesamt 100 Unternehmen.



Dem Apotheker Karlheinz Ilius, Gründer von Medikamente per Klick, steht die Freude über den erneuten Preis ins Gesicht geschrieben. Doch ausruhen möchte er sich jetzt nicht: "Wir freuen uns sehr über die weitere Auszeichnung für medikamente-per-klick.de und werden auch in Zukunft dafür sorgen, unsere Kunden mit bestem Service und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu begeistern.", so der Inhaber der Versandapotheke.



Über Medikamente per Klick



Medikamente per Klick ist eine der größten Versandapotheken Europas. Sie gehört mit drei stationären Standorten zur Luitpold Apotheke, die Herr Ilius bereits 1980 in Bad Steben eröffnete. Seit 2004 begeistert Medikamente per Klick Kunden mit ihrer Devise "Leistung oben - Preise unten!". Gemäß dem Motto wurde das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis mehrfach prämiert. 15.000 Pakete versendet die in Oberfranken ansässige Apotheke täglich. Zum Gelingen einer schnellen Bearbeitung, erstklassigen Beratung und der hohen Kundenzufriedenheit tragen insgesamt rund 170 Mitarbeiter bei.



