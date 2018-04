Neckarsulm/ Brüssel (ots) -



Auf der diesjährigen Seafood Expo in Brüssel im April zeichnete die Organisation "Aquaculture Stewardship Council" (ASC) Lidl für sein nachhaltiges Engagement beim Einkauf von Zuchtfischen aus. Die Urkunde erhielt der Lebensmittelhändler anlässlich der Umstellung auf ausschließlich ASC-zertifizierte Artikel im dauerhaft gelisteten Eigenmarkensortiment an Fisch und Schalentieren. Das ASC-Siegel kennzeichnet verantwortungsvoll gezüchtete Fische und Meeresfrüchte aus Aquakultur.



"Mit unserer Einkaufspolitik wollen wir die Fischerei und Aquakultur nachhaltiger gestalten. Nun sind wir soweit, dass wir unseren Kunden ausschließlich ASC-oder Bio-zertifizierte Fische und Schaltentiere aus Aquakulturen anbieten können", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Nachdem seit Januar 2017 alle Fische und Schalentiere aus Wildfang im Tiefkühl- und Frischfischbereich mit dem MSC-Siegel gekennzeichnet sind, haben wir mit der ASC-Vollzertifizierung das zweite große Vorhaben in der nachhaltigeren Gestaltung unseres Fischsortiments umgesetzt."



"Wir freuen uns, dass Lidl sein ehrgeiziges Ziel erreicht hat, bei Fisch aus Aquakulturen nur noch ASC- oder Bio-zertifizierte Rohwaren zu verkaufen", sagt Barbara Janker, Commercial Marketing Manager beim Aquaculture Stewardship Council. "Bereits zu Beginn unserer Zusammenarbeit mit Lidl haben wir die öffentliche Selbstverpflichtung des Discounters zu nachhaltigerem Fisch begrüßt. Sein kontinuierliches Engagement trägt maßgeblich zum Ausbau verantwortungsvoll bewirtschafteter Aquakulturbetriebe bei."



Nachhaltige Gestaltung des Fisch-Sortiments



Seit vielen Jahren setzt sich Lidl für einen verantwortungsvollen Umgang mit Meerestier- und Fischprodukten ein, um die weltweiten marinen Ökosysteme zu schützen und zu erhalten. Bei der Sortimentsgestaltung konzentriert sich das Unternehmen beispielsweise auf möglichst ungefährdete Fische und Meeresfrüchte, die mit schonenden Fangmethoden gefischt werden und somit der Beifang und Fang von Jungfischen reduziert wird.



Weitere Informationen zum Einkauf von Fisch, Schalentieren und deren Erzeugnissen finden Sie in unserem Positionspapier: https://www.lidl.de/de/asset/other/Positionspapier-Fisch_20170404.pdf



Über Lidl Deutschland:



