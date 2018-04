=== S A M S T A G, 28. April 2018 *** 08:45 EU/Abschluss Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (12:30 PK), Sofia M O N T A G, 30. April 2018 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) April 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Augsburg 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,3% gg Vj zuvor: +4,4% gg Vj *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 58,0 zuvor: 57,4 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - EU/Kommission, Fristende für Fusionskontrollverfahren zu Geschäftsbereichen, die Bayer im Zuge der Monsanto- Übernahme an BASF abgeben muss, Brüssel - DE/Fintech Group AG, Jahresergebnis, Frankfurt - JP/Abdankung von Kaiser Akihito - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan und Schanghai geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2018 09:37 ET (13:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.