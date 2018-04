Griechenland ist auf dem Weg, finanziell unabhängig zu werden. Doch die Euro-Gruppe misstraut Tsipras und will das Land weiter streng kontrollieren.

Für Griechenland geht am 21. August dieses Jahres eine Ära zu Ende. Nach neun Jahren und drei Hilfsprogrammen soll das Land finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. "90 Prozent des Weges sind geschafft", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. "Die noch fehlenden zehn Prozent werden allerdings nicht unbedingt die einfachsten sein", fügte er hinzu.

Die Finanzminister der Euro-Zone kamen am Freitagmorgen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zusammen, um über die noch verbleibenden zehn Prozent zu sprechen. Die Regierung in Athen hat noch einiges zu erledigen. Mit der seit Jahren versprochenen Privatisierung von Staatsunternehmen ist sie zum Beispiel bisher kaum vorangekommen.

Auch bei den Banken liegt noch vieles im Argen. Faule Kredite machen fast die Hälfte der Bilanzen der griechischen Geldhäuser aus. Forderungen an nicht zahlende Schuldner müssten schneller vollstreckt und das Insolvenzrecht entsprechend angepasst werden, verlangen die Finanzminister.

Doch nicht nur Griechenland muss noch seine Hausaufgaben machen. Auch die europäischen Partner sind in der Pflicht. Bereits 2016 hatten sie versprochen, Griechenland einen Teil seiner untragbar hohen Schuldenlast abzunehmen. Nun kommt es bald zum Schwur. Bei ihrem übernächsten Treffen am 21. Juni will die Euro-Zone entscheiden, welche Erleichterungen Griechenland unter welchen Bedingungen bekommen soll.

Griechenland muss wachsen oder die Schulden selbst zahlen

Es geht darum, Zinszahlungen länger zu stunden und die Tilgung der Kredite nach hinten zu schieben. Dabei wird erwogen, die Schuldenerleichterungen mit dem künftigen Wirtschaftswachstum zu verbinden. Fällt das Wachstum gut aus, soll Griechenland den Schuldendienst voll bezahlen. Entwickelt sich die Wirtschaft schlechter als erwartet, dann ...

