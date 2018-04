Der Euro fällt gegenüber dem Dollar auf ein Mehrmonatstief. Das zeigen auch die Renditen auf US-Bonds. Es spricht vieles dafür, dass das so bleibt.

Der Euro ist am heutigen Freitag auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 1,2065 Dollar gefallen und steuert auf das größte Wochenminus seit knapp einem Jahr zu. Experten zufolge wird die europäische Gemeinschaftswährung vor allem von der Dollar-Aufwertung belastet.

Der Greenback profitierte von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag gesagt, er gehe davon aus, dass anstehende Handelsgespräche mit China positiv verlaufen dürften.

Hier geht es zur Seite mit dem Euro-Dollar-Kurs, hier können Sie aktuelle Wechselkurse berechnen.

Zur Euro-Schwäche trug auch die jüngste EZB-Sitzung bei: Die Notenbank hatte sich am Donnerstag aus Sorge um eine mögliche Abschwächung der Konjunktur in der Euro-Zone mit größeren Entscheidungen zurückgehalten. Dies sei eine erneute Bestätigung gewesen, dass man sich in Europa nicht so bald vor steigenden Zinsen fürchten müsse, konstatierte Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Vieles spricht dafür, dass die kurzfristige Euro-Schwäche länger andauert. So erwartet die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, dass der Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...