Das nächste Update von Windows 10 kommt mit neuen Funktionen. Auch Office 365 wurde aufpoliert. Bis zum 8. Mai sollen alle Nutzer das Update haben.

Microsoft stattet sein Betriebssystem Windows 10 mit neuen Funktionen aus. Ein neues Updates werde ab dem 30. April per Download zur Verfügung stehen, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Weltweit solle es dann nach und nach ab dem 8. Mai auf allen Windows-10-Geräten automatisch bereitstehen. Auch Microsofts Büropaket Office 365 erhält neue Funktionen, die unter anderem die Nutzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...