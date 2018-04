Unterföhring (ots) - - "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend ab 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD außerdem mit Gerd Rubenbauer und Rafael Buschmann



Bereits jetzt steht fest, dass rund um das Fußball-Wochenende bei Sky für genügend Gesprächsstoff gesorgt sein wird. Die angespannte Situation im Bundesliga-Tabellenkeller mit den möglichen Abstiegen des 1. FC Köln und des HSV, eventuelle Aufstiegsfeiern in Düsseldorf und Nürnberg, das Aufeinandertreffen der Bayern mit ihrem zukünftigen Trainer Niko Kovac und das bevorstehende Halbfinal-Rückspiel des Rekordmeisters bei Real Madrid sind nur einige der Themen, über die am und nach dem 32. Spieltag diskutiert werden wird.



Am Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr Christian Heidel bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt als Sportvorstand des FC Schalke könnten die Königsblauen am Samstag nach drei Jahren die Rückkehr in die UEFA Champions League feiern und eine erfolgreiche Saison krönen. Im Hinblick auf die Königsklasse und nach den ablösefreien Abgängen der Nationalspieler Leon Goretzka und Max Meyer stehen Christian Heidel intensive Monate bevor, in denen auch der Vertrag mit Trainer Domenico Tedesco, bis 2021 verlängert werden wird.



Weitere Gäste sind Sky Experte Lothar Matthäus, TV-Urgestein Gerd Rubenbauer, der unter anderem den deutschen Finalsieg bei der FIFA WM 1990 in Rom kommentierte, und Spiegel-Reporter Rafael Buschmann.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, bei dem der Club die Rückkehr in die Bundesliga feiern könnte.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" am Sonntag mit Christoph Daum



Bereits am Sonntag meldet sich Jörg Wontorra mit einer neuen Ausgabe von "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD. Ab 10.45 Uhr ist Christoph Daum zu Gast. Der 64-Jährige trainierte insgesamt sieben Jahre den 1. FC Köln und war in der Bundesliga darüber hinaus für Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt tätig.



Weitere Gäste am Sonntag sind ZDF-Moderator Johannes B. Kerner, Carli Underberg (stv. Sportchef Bild) und Christian Falk, Fußball-Chef der Sport-Bild, zu Gast. Außerdem ist Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert, im Studio.



Fans der Sendung haben Grund zur Freude, denn seit dem 1. April diskutieren Jörg Wontorra und seine Gäste eine Viertelstunde länger als bisher.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Außerdem ist die Sendung im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar und wird auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



