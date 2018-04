Genf - Pictet Asset Management gibt die Auflegung des OGAW-konformen Fonds Pictet-Asian Corporate Bonds mit Domizil in Luxemburg bekannt, so Pictet Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds investiert an den asiatischen Märkten für Unternehmensanleihen. Diese Märkte weisen die beste Kreditqualität unter den Schwellenmärkten auf, und Asien gehört zu den wachstumsstärksten Regionen weltweit.

