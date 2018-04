Stuttgart (ots) - Sechs Sterneköche und vier weitere Spitzenköche verwöhnten rund 1.000 anwesende Gäste: Der Breuninger Flagship Store in Stuttgart stand am Abend des 26. April unter dem Zeichen kulinarischen Hochgenusses.



Zur kulinarischen Showbühne wurde am Donnerstagabend die komplette Abteilung Wohnen des Department Stores umgestaltet. Rund 1.000 Gäste nahmen an der ausverkauften Abendveranstaltung Fashion x Food - Küchenparty teil und genossen kulinarische Vielfalt auf Sterneniveau. Insgesamt 24 Food- und Getränkestationen luden Fans des guten Geschmacks zum Schlemmen und Probieren ein.



Zur Küchenparty des Jahres ist eine Auswahl der besten Köche Deutschlands zu Breuninger nach Stuttgart gereist und folgten dem Aufruf Fashion x Food. Die sechs Sterneköche Tim Raue, Roland Trettl, Frank Rosin, Denis Feix, Rolf Straubinger sowie Serkan Gücelcoban und die vier regional bekannten Kochkünstler Ferdinand Trautwein (Restaurant Linde / Trautwein Catering), Björn Boltz, (Björn's Kitchen und Spezialist der veganen Küche) sowie Christian Hasse, (karls) kitchen) und Götz Rothacker (Sansibar by Breuninger) zauberten an eigenen Kochstationen Gourmet-Kreationen, wie z. B. Pastrami von der Entenbrust mit Auberginen-Sesampüree, geflämmtes Thunfischsushi oder Rote Beete-Knödel. Genießer mit einem süßen Gaumen erfreuten sich an dem Confiseriestand, der den ganzen Abend feinste Trüffel, Schokolade und Macarons aus der Breuninger Manufaktur kredenzte. Ein erlesenes Wein- und Champagnerangebot begleitete die Haute Cuisine Auswahl.



Durch den Abend führte die TV-bekannte Moderatorin Christine Henning. Charmant und unterhaltsam interviewte sie die Spitzenköche während der Zubereitung ihrer Speisen. Dabei entlockte sie den Stars der Küchen das ein oder andere Geheimnis zur lässigen Gourmetküche sowie zu angesagten Food-Trends und auch zu ihren Lieblingsgerichten.



Musikalisch begleitet wurde die einzigartige Fashion x Food Küchenparty von dem Saxophonisten Sir Waldo Weathers, der 15 Jahre in der James Brown Band spielte und schon mit vielen Weltstars auf der Bühne stand. Lässig entspannte Lounge-Musik lieferte die Jazzband Cafehaustrio, die bekannte Popsongs und Jazzklassiker neu interpretierte. Das Tanzbein schwingen ließ DJ Sumo, der bis weit nach Mitternacht hinter seinem DJ-Pult stand und pulsierende Rhythmen mixte.



Holger Blecker, Vorsitzender der Breuninger Unternehmensleitung freute sich über den rundum gelungenen Abend: "Breuninger steht für Fashion, Food und Lifestyle. Da war es nur folgerichtig, dass wir dies in einem besonderen Event zusammenbringen. Die Küchenparty ist in dieser Form eine Premiere. Großartige Spitzenköche haben Stuttgart zur Gourmet-Hauptstadt Deutschlands gemacht. Unsere Kunden waren von dem genussreichen Abend begeistert. Wir freuen uns daher schon jetzt auf weitere kulinarische Events bei Breuninger."



Die nächste kulinarische Überraschung bei Breuninger lässt nicht lange auf sich warten: Bereits am Samstag, den 5. Mai können sich Genießer bei einem kulinarischen Shoppingtag an Fingerfood und Fashionshows im gesamten Haus erfreuen und die perfekte Liaison von Fashion und Food zelebrieren. Auch das Dorotheen Quartier lädt mit Food Trucks und verschiedenen Aktionen die Gäste zum Flanieren ein. Der Eintritt ist frei.



