Von der Beratung über die Konstruktion bis zur Produktion: Wenn Kunden künftig Sonderlösungen für Umreifungsmaschinen benötigen, erhalten sie bei Mosca Engineering die ganze Bandbreite an Leistungen unter einem Dach. Mit dem neuen Bereich sind die Umreifungsexperten aus Waldbrunn im Odenwald noch besser in der Lage, Sonderaufträge schnell und effizient umzusetzen. Dabei begleiten die Kunden den gesamten Prozess, erklärt Christian Zwieb, Sales Manager Mosca Engineering: "Am Anfang sitzen wir zusammen vor einem weißen Blatt Papier und entwerfen Schritt für Schritt die gewünschte Lösung. Der gesamte Prozess ist für den Kunden transparent."

Die direkte Einbindung hat für die Auftraggeber zwei Vorteile: Zum einen können sie jederzeit die Entwicklung mitverfolgen und nach ihren Wünschen Einfluss nehmen. Zum anderen sind die Aufwände stets nachvollziehbar, sodass ein effektives Controlling möglich ...

