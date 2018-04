ROUNDUP: US-Wirtschaftwachstum schwächt sich weniger als erwartet ab

WASHINGTON - Die Wachstum der US-Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt. Der weniger dynamische private Konsum belastete etwas. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag mit.

ROUNDUP 2: Trump empfängt Merkel - Streit um Handel und Iran-Deal im Fokus

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat sich vor seinem von zahlreichen Streitpunkten belasteten Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel um eine positive Gesprächsatmosphäre bemüht. "Ich freue mich darauf, heute Kanzlerin Angela Merkel zu treffen", schrieb Trump am Freitag, wenige Stunden vor der Begegnung, auf Twitter.

ROUNDUP: Frankreich bringt neue Arbeitsmarktreformen auf den Weg

PARIS - Die französische Regierung geht die nächste große Reformbaustelle aus dem Programm von Präsident Emmanuel Macron an. Sie brachte am Freitag einen Gesetzentwurf zum Umbau der Berufsausbildung und der Arbeitslosenversicherung auf den Weg. Das Vorhaben ist ein zentraler Teil von Macrons Plänen, den Arbeitsmarkt in Frankreich zu reformieren.

USA: Michigan-Konsumklima stärker als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April nicht so stark eingetrübt wie gedacht. Das Konsumklima der Universität von Michigan fiel von 101,4 Punkten im Vormonat auf 98,8 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

ROUNDUP 2: Frühjahrsaufschwung drückt Arbeitslosigkeit im April auf Rekordtief

NÜRNBERG - Ganz so stark wie in den Vorjahren fiel er nicht aus - trotzdem hat der Frühjahrsaufschwung die Arbeitslosigkeit im April

Frankreich will Berufsausbildung und Arbeitslosenversicherung umbauen

PARIS - Die französische Regierung treibt die Sozial- und Wirtschaftsreformen von Präsident Emmanuel Macron voran. Sie brachte am Freitag einen Gesetzentwurf auf den Weg, mit dem sie die duale Berufsausbildung fördern und die Arbeitslosenversicherung umbauen will. Das Vorhaben soll die bereits durchgesetzte Lockerung des Arbeitsrechts ergänzen. "Das ist (...) die zweite Staffel der Renovierung des Sozialmodells", sagte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud dem Radiosender France Inter. Das Gesetz soll zum Kampf gegen die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone beitragen.

Russische Notenbank verzichtet nach US-Sanktionen auf Zinssenkung

MOSKAU - Die russische Notenbank hat nach den jüngsten US-Sanktionen auf ihrem Weg zu niedrigeren Zinsen eine Pause eingelegt. Der Leitzins bleibe unverändert bei 7,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Freitag nach ihrer Zinsentscheidung in Moskau mit. Experten hatten dies erwartet. Es ist die erste Pause nach fünf aufeinander folgenden Zinssenkungen. Der Wert des russischen Rubel stieg nach der Entscheidung auf ein Tageshoch. Ein US-Dollar war zwischenzeitlich für 62,31 Rubel zu haben.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung stabilisiert sich überraschend

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im April nach drei Rückgängen in Folge überraschend stabilisiert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, lag wie im Monat zuvor auf 112,7 Zählern, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten mit dem vierten Rückgang des Indikators in Folge gerechnet und einen Indexwert von 112,0 Punkten erwartet.

ROUNDUP: Britische Wirtschaft kommt fast zum Stillstand

LONDON - Die britische Wirtschaft ist zum Jahresstart fast zum Stillstand gekommen. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Freitag wuchs die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal zum Vorquartal um lediglich 0,1 Prozent. Das ist der schwächste Zuwachs seit Ende 2012. Analysten hatten ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 erhöhte sich das BIP um 1,2 Prozent. Auch das war weniger als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: Arbeitslosenzahl sinkt im April auf 2,384 Millionen

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vormonat um 74 000 auf 2,384 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 185 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,3 Prozent. "Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im April fort", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die Entwicklung sei allerdings etwas schwächer gewesen als in den extrem guten Wintermonaten.

ROUNDUP: Japanische Notenbank streicht Datum für Inflationsziel

TOKIO - Es ist ein Schritt in Richtung Realität: Die japanische Notenbank hält sich etwas bedeckter, zu welchem Zeitpunkt sie ihr Inflationsziel erreichen will. In ihrer Erklärung zur Zinsentscheidung vom Freitag nannten die Währungshüter kein Datum mehr, bis wann die Teuerung aus ihrer Sicht das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht. Bislang hatte die Notenbank einen Anstieg der Teuerung auf zwei Prozent "um das Fiskaljahr 2019 herum", das am Ende März 2020 endet, in Aussicht gestellt. Dieser Hinweis findet sich nicht mehr in der Erklärung.

Spanien hält Wachstumstempo

MADRID - Die spanische Wirtschaft hat ihr hohes Wachstumstempo zum Jahresstart halten können. Wie das nationale Statistikamt INE am Freitag mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal 0,7 Prozent höher als im Schlussquartal 2017. Dies entspricht dem Wachstum in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Spanien: Inflation schwächt sich überraschend stark ab

MADRID - In Spanien hat sich die Inflation trotz eines kräftigen Aufschwungs der Wirtschaft überraschend stark abgeschwächt. Im April seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent geklettert, teilte die Statistikbehörde INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mit.

Moscovici: Bulgarien wird mit Sicherheit nächstes Euro-Land

SOFIA - Bulgarien wird nach Ansicht von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici als nächstes Land der Eurozone beitreten. "Bulgarien wird das nächste Eurozonen-Mitglied, daran gibt es keinen Zweifel", sagte Moscovici am Freitag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Sofia. "Aber wir müssen nichts überstürzen." Der Beitritt müsse methodisch und sorgfältig vorbereitet werden, die Kriterien müssten eingehalten werden. "Dem Euro beizutreten muss eine Bereicherung sein, kein Schock."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0305 2018-04-27/17:07