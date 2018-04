Die Wall Street hat es nach den deutlichen Vortagsgewinnen am Freitag etwas ruhiger angehen lassen. Im Fokus standen erneut die Geschäftsberichte etlicher Unternehmen, unter denen vor allem Amazon überzeugte - die Aktien des weltgrößten Online-Händlers kletterten auf ein Rekordhoch. Aktuelle Konjunkturdaten hatten unter dem Strich kaum Einfluss auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,40 Prozent tiefer bei 24 225,19 Punkten. Angesichts des schwachen Wochenstarts und der anschließenden Erholung winkt dem US-Leitindex auf Wochensicht damit unter dem Strich ein Minus von knapp einem halben Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,18 Prozent auf 2662,17 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,25 Prozent auf 6633,16 Zähler.

Vor dem Wochenende glänzten vor allem einige Technologieunternehmen mit guten Zahlen. Die Aktien von Amazon kletterten auf ein Rekordhoch und behaupteten mit einem Kursplus von zuletzt 4,87 Prozent auf 1591,89 Dollar einen der vorderen Plätze im Nasdaq 100.

Dank des boomenden Internethandels und florierender Cloud-Dienste war der Umsatz des weltgrößten Online-Händlers zu Jahresbeginn um 43 Prozent auf 51 Milliarden Dollar gestiegen und hatte damit die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss war von 724 Millionen auf 1,6 Milliarden Dollar geklettert. Damit wurde erneut die Milliardenmarke geknackt, was im Vorquartal erstmals gelungen war. Die Analysten der schweizerischen Bank Credit Suisse und der US-Bank JPMorgan lobten die Zahlen. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie und hoben ihre Kursziele deutlich über das aktuelle Bewertungsniveau hinaus an.

Auch der Softwarekonzern Microsoft hatte im ersten Quartal kräftig vom Geschäft mit Cloud-Diensten profitiert. An der Börse reichte es aber nur für ein bescheidenes Plus von 0,45 Prozent. Ähnlich erging es dem Halbleiterhersteller Intel , dessen Anteilscheine trotz des guten Geschäfts mit Rechenzentren lediglich um 0,26 Prozent zulegten.

Bei T-Mobile US , der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom , freuten sich die Anleger dank Fusionsfantasien dagegen über ein Kursplus von 1,72 Prozent. Damit waren die Aktien im Nasdaq 100 weit vorne mit dabei.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen könnten die Bonner ihre Tochter nun unerwartet schnell mit dem Rivalen Sprint verkuppeln. Die Unternehmen hätten Fortschritte bei ihren Fusionsverhandlungen gemacht und können die Gespräche schon in der kommenden Woche abschließen, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zu Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Sprint-Titel gewannen daraufhin sogar 5,67 Prozent.

Auf ein sehr unterschiedliches Echo am Markt stießen die Quartalsberichte der Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron : Die zuletzt gut gelaufenen ExxonMobil-Titel büßten am Dow-Ende 3,34 Prozent ein, da das Unternehmen seinen Gewinn trotz höherer Ölpreise nicht ganz so kräftig gesteigert hatte wie erwartet. Dagegen zählten die jüngst ebenfalls schon starken Chevron-Aktien mit einem weiteren Plus von 1,34 Prozent zu den Favoriten der Anleger im US-Leitindex. Anders als der größere Konkurrent konnte Chevron den Ölpreisanstieg in einen überraschend hohen Quartalsgewinn ummünzen.

Die Kaffeerestaurant-Kette Starbucks enttäuschte die Anleger trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs zu Jahresbeginn. Das Unternehmen hatte eingeräumt, die Kosten einer Mitarbeiterschulung noch nicht abschätzen zu können. Für die Papiere ging es um 1,90 Prozent nach unten. Dagegen schafften die Aktien von Colgate-Palmolive einen minimalen Kursgewinn. Der Konsumgüterkonzern hält trotz eines enttäuschenden ersten Quartals an seinen Jahreszielen fest./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0306 2018-04-27/17:19