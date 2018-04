Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2109 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorband. Am frühen Nachmittag war der Euro zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro ...

