Kaum ein Tag vergeht, an dem es keine Äußerungen zu Hartz IV gibt. Dem zuständigen Arbeitsminister platzte nun der Kragen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), sonst eher für Zurückhaltung bekannt, reagierte ungewöhnlich deutlich auf einen Kommentar des CDU-Politikers Christian Graeff. Der Berliner Landesvorsitzende hatte der "Berliner Zeitung" gesagt, angesichts der guten Arbeitsmarktlage sei es "nicht einzusehen, dass Menschen, die 25 oder auch 45 Jahre alt sind, zu Hause sitzen und Hartz IV beanspruchen können".

"Da können nicht irgendwelche nichtsahnenden Politiker einfach mal rumphilosophieren," entgegnet ihm Heil am Freitag während der Präsentation der Arbeitsmarktdaten für April. Auch wenn er ihm nicht persönlich begegnet sei, scheine die Lebenswirklichkeit vieler Hartz-IV-Empfänger mit ihren vielfältigen Problemen nicht zu kennen. Und er habe offenbar keine Ahnung von der Verfassung.

Der Staat sei schließlich in der Pflicht, das soziokulturelle Existenzminimum zu sichern. Vom Vorschlag, jüngeren Arbeitslosen Hartz IV ganz zu streichen, hält Heil gar nichts.

Am Donnerstag dieser Woche hat er das Jobcenter in Gelsenkirchen besucht, um mit Mitarbeitern und Betroffenen zu reden. Dort hat er gelernt: "Die Gründe für die Langzeitarbeitslosigkeit sind so bunt und vielfältig wie das Leben", fügte er hinzu.

Heil hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Langzeitarbeitslosen und dauerhaft Abgehängten der Republik zu helfen. Denn solange das der verfestigte Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit besteht, hat das deutsche Jobwunder einen Schönheitsfehler.

Beispiel Ruhrgebiet: Der Strukturwandel weg von Kohle und Stahl hat die Region noch immer fest im Griff. Die Arbeitslosenquote liegt bei ...

