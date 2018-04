Bern/Zürich (ots) - Die Aktionäre der SDA haben an der heutigen

Generalversammlung der Fusion mit Keystone rückwirkend auf den 1.

Januar 2018 zugestimmt. Damit ist das neue Unternehmen Keystone - SDA

formell gegründet. Zudem wurde an der Generalversammlung der

Verwaltungsrat erneuert: Neuer Präsident des Verwaltungsrats ist Ueli

Eckstein. Die APA - Austria Presse Agentur nimmt als strategischer

Technologiepartner und grösster Aktionär Einsitz im Verwaltungsrat.

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere

Amtsdauer bestätigt. Weiter bewilligte die Generalversammlung

Rechnung und Geschäftsbericht des vergangenen Jahres. Die SDA

schliesst das Rechnungsjahr 2017 mit einem Konzernergebnis von -3.1

Millionen Franken.



«Mit dem neuen Unternehmen Keystone - SDA können wir unseren

Kunden qualitativ hochstehende, multimediale Informationsprodukte aus

den Bereichen Text, Bild, Infografik und Video anbieten. Damit tragen

wir einerseits den veränderten Markt- und Kundenbedürfnissen Rechnung

und legen andererseits den Grundstein für die strategische

Weiterentwicklung des Unternehmens», sagt der scheidende

SDA-Verwaltungsratspräsident Dr. Hans Heinrich Coninx. Durch die

Fusion von Keystone und SDA kommen die bisherigen Stärken und

Kompetenzen noch stärker zum Tragen. Die Keystone - SDA ist auch in

Zukunft der Dreisprachigkeit ihres Basisdiensts verpflichtet. Die

Präsenz in allen Landesteilen sowie die starke regionale Verankerung

und die Qualität der journalistischen Leistungen bleiben wichtige

Eckpfeiler des neuen Unternehmens.



Verwaltungsrat neu zusammengesetzt



Dr. Hans Heinrich Coninx tritt nach 15 Jahren als Präsident des

Verwaltungsrats zurück. Vizepräsident Hanspeter Lebrument gibt sein

Amt nach siebenjähriger Tätigkeit ab. Neuer Präsident des

Verwaltungsrats ist Ueli Eckstein, Leiter Spezialprojekte Publizistik

der Tamedia AG. Zu neuen Vizepräsidenten wurden Dr. Clemens Pig,

Vorsitzender der Geschäftsführung der APA - Austria Presse Agentur

sowie Dr. Matthias Hagemann, VRP Radio Basilisk AG gewählt. Als

weitere Vertreterin der APA - Austria Presse Agentur wurde deren

Geschäftsführerin Karin Thiller in den Verwaltungsrat gewählt. Neu

nehmen auch Silvio Lebrument und Christine Gabella im Verwaltungsrat

Einsitz. Der neue Verwaltungsrat der Keystone - SDA setzt sich wie

folgt zusammen:



- Ueli Eckstein, Präsident (bisher Mitglied VR, neu VRP)

- Dr. Clemens Pig, Vizepräsident (neu)

- Dr. Matthias Hagemann, Vizepräsident (bisher Mitglied VR, neu

Vizepräsident)

- Christine Gabella, Generalsekretärin Medias suisses (neu)

- Karin Thiller, Geschäftsführerin Austria Presse Agentur (neu)

- Walter Bachmann, Generalsekretär SRG SSR (bisher)

- Hanspeter Kellermüller, Generalsekretär NZZ-Mediengruppe

(bisher)

- Silvio Lebrument, Geschäftsführer Medien Somedia AG (neu)

- Serge Reymond, Leiter Bezahlmedien Tamedia AG (bisher)

- Giacomo Salvioni, Verleger laRegione (bisher)



Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind bis zur

Generalversammlung 2019 gewählt.



APA - Austria Presse Agentur als Technologiepartner



Der Zusammenschluss von SDA und Keystone erfolgte durch einen

Beteiligungstausch: Die APA - Austria Presse Agentur bringt ihre

bisherige 50-Prozent-Beteilung an Keystone in das neue Unternehmen

ein und erhält dafür einen Anteil von 30 Prozent der Aktien von

Keystone - SDA. Hermann Petz, Vorsitzender des Vorstandes der APA -

Austria Presse Agentur, und Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand,

freuen sich «über die Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb des

länderübergreifenden Beteiligungsprojektes, in das die APA vor allem

ihre Technologie- und Digital-Kompetenz in Entwicklung und Betrieb

von IT-Dienstleistungen für die Keystone - SDA einbringen wird.»

Diese werden von der APA-IT, einer 100-prozentigen Tochter der APA,

erbracht, die in Österreich als Technologieprovider in den Bereichen

Media-Solutions und Content-Management führend ist.



«Nachrichtenagenturen in westlichen Demokratien stehen vor

ähnlichen Herausforderungen - von technologischen Entwicklungen,

Innovationen und gemeinsamen Lösungen profitieren alle», hebt Pig die

Vorteile dieser «unter Nachrichtenagenturen europaweit einzigartigen

Verschränkung» hervor.



Ausbau der Geschäftsfelder



Das neue Unternehmen fokussiert konsequent auf die Kunden, deren

Bedürfnisse sich verändern. Nachgefragt werden je länger je mehr auch

konfektionierte Dienstleistungen. Aus diesem Grund erweitert Keystone

- SDA auch die Geschäftsfelder: Nebst der traditionellen Produktion

von Nachrichtenmeldungen und Bildmaterial für Medienunternehmen,

werden künftig auch Nichtmedien-Kunden (Behörden, Organisationen,

Unternehmen) gezielt angesprochen. Das Verlängern der

Wertschöpfungskette mittels kluger Verknüpfung von Text, Bild,

Infografik und Video für Print und digitale Instrumente steht dabei

im Zentrum. Ferner wird die Entwicklung digitaler Dienstleistungen

zur Verarbeitung, Veredelung und Vermarktung von Inhalten wie

beispielsweise kundenspezifische Apps mit dem Technologiepartner APA

vorangetrieben. Die Kombination von Content und Technologie bietet

neue Chancen.



Originaltext: sda / ats

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002206

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002206.rss2



Kontakt:

Iso Rechsteiner

079 393 60 73