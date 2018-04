Bad Marienberg - Der Licht- und Elektronikexperte HELLA baut seine Präsenz im chinesischen Markt weiter aus und gründet mit dem zum Automobilkonzern BAIC gehörenden Unternehmen BHAP ein neues Joint Venture für Elektronikkomponenten, so die HELLA GmbH & Co. KGaA in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...