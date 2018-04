APA mit 30 Prozent größter Aktionär und Technologiepartner - Clemens Pig (APA): "Europaweit einzigartige Verschränkung"



Wien/Zürich (ots) - Die im Oktober 2017 angekündigte Beteiligung der APA - Austria Presse Agentur an der neustrukturierten Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe Keystone - SDA ist nun formell beschlossen: Nach Zustimmung der Wettbewerbsbehörden haben die Generalversammlungen von SDA und Keystone in ihrer Sitzung von heute, Freitagnachmittag, durch die Genehmigung des Fusionsbeschlusses der österreichischen Beteiligung von 30 Prozent am Aktienkapital zugestimmt. Die Transaktion wird formal mit der Eintragung im Handelsregister Anfang Mai vollzogen.



Mit der heutigen Genehmigung der Fusion der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) mit der Bildagentur Keystone wird die APA infolge eines Beteiligungstausches zum größten Aktionär der neuen Gesellschaft. APA und SDA hatten seit rund zehn Jahren jeweils 50 Prozent an der größten Schweizer Bildagentur gehalten.



Hermann Petz, Vorsitzender des Vorstandes der APA - Austria Presse Agentur, und Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand, freuen sich "über die Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb des länderübergreifenden Beteiligungsprojektes, in das die APA vor allem ihre Technologie- und Digital-Kompetenz in Entwicklung und Betrieb von IT-Dienstleistungen für die Keystone - SDA einbringen wird." Diese werden von der 100-prozentigen APA-Tochter APA-IT erbracht, die in Österreich als Technologieprovider in den Bereichen Media-Solutions und Content-Management führend ist. "Nachrichtenagenturen in westlichen Demokratien stehen vor ähnlichen Herausforderungen - von technologischen Entwicklungen, Innovationen und gemeinsamen Lösungen profitieren alle", hebt Pig die Vorteile dieser "unter Nachrichtenagenturen europaweit einzigartigen Verschränkung" hervor.



Der Verwaltungsrat der Keystone - SDA hat sich in seiner heutigen Sitzung neu konstituiert. Ueli Eckstein (Tamedia) übernahm die Funktion des Präsidenten und folgt damit Hans Heinrich Coninx nach, der das Gremium verlässt. Seitens APA wurden Clemens Pig und Karin Thiller in den Verwaltungsrat gewählt, Pig übernahm neben Matthias Hagemann (VRP Radio Basilisk) die Funktion des Vizepräsidenten.



Auch Eckstein betont die Wichtigkeit der künftigen Zusammenarbeit: "Das neue Modell hilft uns, die Kunden noch besser mit innovativen Produkten zu bedienen und damit Mehrwert zu schaffen. Mit der neuen Zusammenarbeit tragen wir einerseits den veränderten Markt- und Kundenbedürfnissen Rechnung und legen andererseits den Grundstein für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens."



Zwtl.: Keystone - SDA:



Mit der heutigen Genehmigung des Fusionsbeschlusses durch die Generalversammlungen der SDA und Keystone wird die Fusion der im Besitz der Schweizer Medien befindlichen Schweizerischen Depeschenagentur AG (SDA) mit der marktführenden Bildagentur Keystone AG, an der die beiden Nachrichtenagenturen SDA und APA - Austria Presse Agentur jeweils 50 Prozent gehalten haben, rückwirkend zum 1.1.2018 wirksam. Die integrierte Keystone - SDA Nachrichtenagenturgruppe wird damit zu einem Komplettanbieter von multimedialen digitalen Nachrichteninhalten (Text, Bild, Audio, Video) für Schweizer Medienkunden.



Schweizerische Depeschenagentur (SDA): [http://www.sda.ch] (http://www.sda.ch/) Keystone: [http://www.keystone.ch] (http://www.keystone.ch/)



Zwtl.: APA - Austria Presse Agentur:



Die APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und drei hundertprozentigen Tochterunternehmen zusammen und ist in den Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bildagentur, Informationsmanagement und Informationstechnologie tätig. Die APA-Redaktionen sorgen für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild, Grafik, Audio und Video, die Tochterunternehmen bieten Verbreitungs-, Recherche- und Wissensmanagement-Dienste sowie Informationstechnologie-Lösungen.



Rückfragehinweis: APA - Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)1 360 60-5710 petra.haller@apa.at http://www.apa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: APA - Austria Presse Agentur newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69625.rss2