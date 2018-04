Unterföhring (ots) -



Nach P!NK nun CRO: Für ProSieben IN CONCERT treten die größten Musiker in ganz intimem Rahmen vor nur wenigen hundert Fans auf - ein unbezahlbares Erlebnis. Am 31. Mai steht Deutschrap-Star CRO für ProSieben in Hamburg auf der Bühne. Die Tickets für das exklusive Konzert gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen! Ab 28. April werden auf www.ProSieben.de/CRO 500 Konzertkarten verlost.



CRO ist Deutschlands erfolgreichster Rapper und dabei immer noch ein "Superstar Inkognito". Er hat Musikgeschichte geschrieben und Deutschrap verändert. Mit den ersten beiden Alben "Raop" und "Melodie" brach er sämtliche Rekorde und bekam als bisher jüngster Künstler die Möglichkeit, ein MTV Unplugged Album aufzunehmen. Mit dem Release von "tru." - seinem bisher persönlichsten Album - schreibt CRO nun ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsstory.



ProSieben IN CONCERT mit CRO - Ticketverlosung ab 28. April auf www.ProSieben.de/CRO



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1108 Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com



