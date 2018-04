Die Analysten von SRC Research haben nach der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 der Porr sowohl ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns mit 36,0 Euro als auch die Anlageempfehlung mit "Buy" bestätigt.

SRC-Experte Stefan Scharff zufolge fiel der Gewinn je Aktie exakt auf seinen Erwartungen aus. Insgesamt werden die Ergebnisse des Vorjahres positiv bewertet.

Der SRC-Analyst erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018 der Porr einen Gewinn von 2,75 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 3,21 (2019) und 4,44 (2020) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,30 (2018), 1,50 (2019) und 1,75 (2020) Euro je Aktie erwartet.

Am Freitag gingen die Porr-Aktie mit plus 2,46 Prozent bei 29,20 Euro aus dem Handel an der Wiener Börse.

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/mad

AFA0177 2018-04-27/18:19

ISIN: AT0000609607