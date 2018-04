Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt beschloss den Freitagshandel kaum verändert mit einem leichten Plus. Der SMI war nach den Avancen vom Vortag gehalten gestartet und wechselte im Handelsverlauf mehrfach die Vorzeichen. Vor wichtigen Makrodaten habe sich eine gewisse Zurückhaltung breitgemacht, hiess es. Die dann veröffentlichten guten US-Konjunkturdaten erwiesen sich als zweischneidiges Schwert. Die Stimmung schwankte zwischen Konjunkturhoffnung und Zinssorgen.

Das US-BIP schwächte sich im ersten Quartal weniger stark ab als erwartet und auch die Stimmung der Konsumenten hat sich widerstandsfähiger gezeigt als gedacht. Nach dem Stillhalten der EZB am Donnerstag rückt damit die kommende Fed-Sitzung wieder in den Blick. Aus der Politik kamen positive Signale. So haben Nord- und Südkorea auf höchster Ebene Gespräche geführt und Kim Jong Un hat seinen Willen zu einem vollständigen Abbau seines Atomwaffenprogramms bekräftigt. Beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump werden das Atomabkommen mit Iran und die von den USA lancierten Handelszölle Thema sein.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,09 Prozent höher bei 8'843,02 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann moderate 0,04 Prozent auf 1'462,80 Zähler hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14 Prozent auf 10'485,83 Stellen. ...

