Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat sich am Freitag von zwischenzeitlichen Verlusten erholt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2109 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Am frühen Nachmittag war der Eurokurs zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1961 Franken um. Der US-Dollar musste zum Franken am Morgen gemachte Gewinne, nach dem Mittag wieder abgeben. Am Freitag-Nachmittag kostet der Dollar 0,9884 Franken.

Marktbeobachter sahen am Devisenmarkt weiterhin Auswirkungen der vorsichtigen Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Vortag. Er hatte sich mit Blick auf zuletzt schwache Konjunkturdaten ...

