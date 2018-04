Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Pressevertreter am Dienstag, 01.05.2018, um 14.00 Uhr zum Honigprojekt des Kids-Clubs in der Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen ein. Am Rande des Weser-Stadions werden sich zwei Bienenvölker ansiedeln und ihr neues Zuhause beziehen. In der Auftaktveranstaltung wird den Kindern das Verständnis für das Leben der Bienen und dessen Lebensraum nähergebracht.



Für das Honigprojekt konnte der Kids-Club Profi-Torwart Michael Zetterer, der die Auftaktveranstaltung besuchen wird, als Paten gewinnen. Zusammen mit den Kindern wird er den neuen Honigraum aufsetzen. Die Kids bekommen dabei Unterstützung von einem professionellen Imker, der das Honigprojekt über den gesamten Zeitraum von vier Monaten betreuen wird. Im weiteren Verlauf des Projektes werden die Kinder den frischen Wabenhonig kosten und eine neue Königin ernennen. Zuletzt werden die Bienen noch auf den Winter vorbereitet, sodass das Honigprojekt auch 2019 wieder stattfinden kann. Ziel des Projektes ist, den Kindern die Wichtigkeit der Bienen für das alltägliche Leben aufzuzeigen.



Pia Wolter verspricht sich als Mitverantwortliche des Kids-Clubs und Organisatorin des Honigprojektes eine Menge. "Wir wollen den Kindern die Angst vor den Bienen nehmen und sie für das diesjährige Kids-Club-Motto "Umwelt" sensibilisieren. Dass die Kinder am Ende des Projektes ihren selbsthergestellten Honig in den Händen halten können, ist etwas ganz Besonderes", sagt Pia Wolter.



Mondelez International ist der offizielle Kids-Club Partner von Werder Bremen und unterstützt somit alle Aktionen der kleinen Grün-Weißen. Auch im Honigprojekt sind sie Hauptunterstützer.



