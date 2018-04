Am fünften Freitag in Folge kommt es an der Gaza-Grenze zu Protesten. Die hohe Zahl von Toten und Verletzten löst Kritik an Israels Vorgehen aus.

Bei neuen Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze sind am Freitag im Gazastreifen mindestens ein Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza teilte mit, zwei Palästinenser hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Insgesamt seien mehr als 50 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Bei weiteren Menschen sei es nach dem Einsatz von Tränengas zu Atembeschwerden gekommen. Nach Angaben von Augenzeugen bewarfen Palästinenser die Soldaten mit Steinen.

Seit Ende März sind 43 Palästinenser bei Massenprotesten getötet worden, mehr als 5500 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt, darunter laut UN 1739 durch Schüsse der israelischen Sicherheitskräfte. Es ist der fünfte Freitag in Folge, an dem es zu Protesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...