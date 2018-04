27.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204) kommt es mit Wirkung 9. Mai 2018 zu einer Dividendenzahlung. Wertpapier Mayr-Melnhof Karton AG ISIN AT0000938204 Geschäftsjahr 2017 Zwischendividende in EUR 3,10 Kest 27,5 % Ex-Tag 02.05.2018 Record Date 03.05.2018 Zahltag 09.05.2018 Zahlstellen UniCredit Bank Austria Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden. Companies im Artikel ...

