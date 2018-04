Der neue Bundeshaushalt zeigt erstmals die Schwerpunkte der Bundesregierung. Das Baukindergeld soll früher kommen - pünktlich vor der Bayern-Wahl.

Obwohl Union und SPD drei Monate später zusammengefunden haben als 2013, hätten beide Parteien den Bundeshaushalt dennoch genauso schnell auf den Weg gebracht wie vor vier Jahren, heißt es in Regierungskreisen stolz. "Das zeigt: Wir liefern." Die Koalition will vermutlich nach der langen Phase der Regierungsbildung endlich mit der Arbeit loslegen.

Tatsächlich enthüllen der am Freitag bekannt gewordene Bundeshaushalt für 2018 und die Finanzplanung bis 2022 erstmals konkret, welche Prioritäten die neue Bundesregierung setzen will. Die "schwarze Null" steht, klar. Sie ist längst zur Gewohnheit geworden. Aber doch ist in der Finanzplanung so manche Überraschung dabei, die im In- und Ausland für Ärger sorgen dürfte:

Das

Baukindergeld

soll noch in diesem Jahr kommen, wie Regierungskreise dem Handelsblatt bestätigten. Im Etat 2018 sind für die neue Subvention bereits 400 Millionen Euro eingeplant. Insbesondere die Union dringt auf eine schnelle Umsetzung. Die CSU hofft, mit dem Baukindergeld bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst zu punkten. Von daher wäre eine schnelle Umsetzung eine Art Wahlkampfgeschenk von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an CSU-Spitzenkandidat Markus Söder.Der umstrittene

Stellenausbau in der Regierung

geht weiter. Nachdem sich Union und SPD direkt nach ihrem Start 209 neue Stellen in den Ministerien gegönnt hatten - viele davon im Innen- und im Finanzressort - soll es laut Haushaltsplan weitere 230 Stellen geben. Diesmal bekommen die Häuser mehr Beamte, die in der ersten Runde leer ausgegangen waren. "Unverschämt, aber typisch Groko. War ja klar, dass auch die anderen Ministerien ein Stück vom Kuchen haben wollen", sagt der grüne Haushälter Sven-Christian Kindler. Aus seiner Sicht wäre das Geld viel besser für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...