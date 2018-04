Starke Geschäftszahlen für das erste Quartal haben Amazon am Freitag auf ein Rekordhoch an der Börse getrieben. Analysten waren voll des Lobs für den weltgrößten Online-Händler. Sie sehen mit ihren angehobenen Kurszielen für die Aktie immer noch deutlich Luft nach oben.

Bereits im frühen Handel sprangen die Amazon-Anteilscheine bis auf 1638,10 US-Dollar hoch. Zuletzt stand noch ein Plus von 4,56 Prozent auf 1587,23 Dollar zu Buche, was einen der vorderen Plätze im Nasdaq 100 bedeutete. Seit Jahresbeginn steht ein Kursanstieg von über einem Drittel auf dem Zettel - aus dem technologielastigen Auswahlindex schnitten in diesem Zeitraum lediglich die Videostreaming-Plattform Netflix und der Festplattenhersteller Seagate Technology noch besser ab.

Mit einer Marktkapitalisierung von nunmehr rund 768 Milliarden US-Dollar zementierte Amazon zudem seine Stellung als zweitwertvollstes börsennotiertes Unternehmen weltweit. Nur der iPhone-Hersteller Apple bringt mit aktuell 821 Milliarden Dollar noch etwas mehr auf die Waage. Vor allem Amazon-Chef Jeff Bezos hat Grund zur Freude: Er profitiert mit einer Beteiligung von rund 16 Prozent am Unternehmen besonders stark von dessen Erfolg.

Dank des boomenden Internethandels und florierender Cloud-Dienste stieg Amazons Umsatz zu Jahresbeginn um 43 Prozent auf 51 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Der Überschuss kletterte von 724 Millionen auf 1,6 Milliarden Dollar. Damit wurde erneut die Milliardenmarke geknackt, was im Vorquartal erstmals gelungen war.

Der Online-Händler habe exzellente Resultate vorgelegt, lobte Analyst Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Er hob das starke Wachstum in den hochprofitablen Bereichen Amazon Web Services und Werbung hervor. Entsprechend bekräftigte der Experte seine "Overweight"-Empfehlung und schraubte sein Kursziel für die Aktie deutlich von 1650 auf 1900 Dollar hoch. Anmuths Kollege Stephen Ju von der schweizerischen Bank Credit Suisse sprach von einer positiven Überraschung und lobte ebenfalls die Werbeumsätze. Er hob sein Kursziel von 1800 auf 1950 Dollar an und blieb beim Anlagevotum "Outperform"./gl/he

