Am Donnerstag hat die EZB ihre neue Zinspolitik vorgestellt - und es ist die alte: Die Leitzinsen bleiben bei null Prozent, die Geschäftsbanken müssen weiter etwas dafür zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken und auch das milliardenschwere Anleihenprogramm wird fortgesetzt. Dabei brummt die Konjunktur. Was braucht es noch für eine Abkehr von der ultralockeren Zinspolitik?In Europa und der Welt boomt die Konjunktur, die Prognosen sind zwar etwas verhaltener als zuvor aber immer noch gut und die Ölpreise steigen und könnten die Inflation anheizen. Klingt so, als wäre es an der ...

