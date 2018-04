Die Aktie von Evotec hat am Freitag positive und in dem Sinne erfreuliche Signale an den Markt gegeben, meinen charttechnische Spezialisten. Die Aktie hat in einem weiteren Aufwärtsmarsch nun die 14-Euro-Marke in Angriff genommen. Gelingt es, diese Hürde zu überqueren, dürfte es in den kommenden Tagen noch einmal deutlicher nach oben gehen, denn dann sind charttechnische Aufwärtstrendsignale zu vernehmen, heißt es. Dann hätte die Aktie plötzlich wieder die Chance, bis auf 16 Euro nach oben zu ... (Frank Holbaum)

