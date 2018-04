Die Aktie der Deutschen Telekom wird immer stärker. Auch am Freitag ging es für das Unternehmen weiter nach oben. Die Aktie konnte bis in den Nachmittag hinein fast 2 % aufsatteln. Das wiederum befördert den Wert in einen charttechnischen Aufwärtstrend, so die Meinung der Spezialisten. Vorsicht, heißt es: Die Aktie ist in den zurückliegenden Wochen ausgehend von der Haltezone im Bereich um 13 Euro nach oben geklettert. Das heißt, der jüngste Aufwärtstrend ist kürzerer Natur und damit nicht so ... (Frank Holbaum)

