Neben Amazon und INTEL schaffte es auch die Microsoft-Aktie im europäischen Handel am Freitagvormittag in die höheren Gefilde. Lang & Schwarz taxiert den Wert 3,22 % höher im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag. Microsoft hat ebenso die Ergebnisse per drittes Geschäftsquartal 2017/18 am Donnerstagabend präsentiert und die Analysteneinschätzungen für den Umsatz sowie das Ergebnis je Aktie übertreffen können.

Umsatzprognose trotz negativem Währungseffekt übertroffen

Analysten rechneten ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...