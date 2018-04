Bei Innogy hatte der Vorstandsvorsitzende Uwe Tigges auf der Hauptversammlung (HV) in seiner Rede auch einen Rückblick auf die vergangenen Monate gebracht. Und da war in der Tat "einiges los". Beispiel Dezember 2017: Da war Peter Terium als Vorstandsvorsitzender aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zu Recht verwies Tigges auf die beachtlichen Leistungen in Bezug auf Innogy, die Terium vorzuweisen hat. Dann ging es natürlich um die Pläne, die zwischen RWE und EON vereinbart worden. Denn davon ist ... (Peter Niedermeyer)

