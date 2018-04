Die Aktie von Steinhoff ist zuletzt weiter unter die Räder geraten. Nun ging es am Freitagmorgen gleich auf den tiefsten Stand aller Zeiten. Dies ist aus Sicht der Chartanalysten eine Bestätigung dessen, was ohnehin vermutet worden war. Die Aktie befindet sich in einem glatten Abwärtsmarsch und kann in den kommenden Wochen und Monaten auf Kurse von weniger als 10 Cent zurückfallen. Achtung, heißt es nur noch aus allen Lagern. Hier besteht auch keine charttechnische Aussicht mehr auf Besserung!

Technische ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...