Die Deutsche Bank ist am Freitag von ihrem jüngsten Höhenflug wieder massiv abgerückt. Es ging um mehr als 4,5 % nach unten. Die Aktie konnte nicht mehr davon profitieren, dass der Vorstand ein Sanierungsprogramm angekündigt hatte. Der Gewinneinbruch im ersten Quartal wirft einige Fragen auf. Wenn fundamental orientierte Kritiker Recht behalten, dann kann der Kurs sogar noch weiter absacken. Doch was sagt die Charttechnik? Der Kurs ist in einem charttechnisch übergeordneten Abwärtstrend. Daran ... (Frank Holbaum)

