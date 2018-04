Das war schon ein beeindruckendes Tages-Plus: Am Donnerstag war die Facebook-Aktie mit einem Zuwachs von 14,47 Dollar bzw. ca. 9,1% auf 174,16 Dollar aus dem Nasdaq-Handel gegangen. Ein solches Plus bei einem so großen Titel kann sich auf Tages-Basis sehr sehen lassen! Antrieb für den schönen Kursgewinn waren natürlich die neuen Geschäftszahlen von Facebook. Diese hatten schließlich einen deutlichen Umsatzanstieg von 49% auf 11,966 Mrd. Dollar im ersten Quartal 2018 gezeigt. Zum Vergleich: Im ... (Peter Niedermeyer)

