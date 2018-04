Auto auf, Motor an - das wird bald mit dem Smartphone möglich sein. Auf welche Änderungen sich Versicherte und Versicherer gefasst machen müssen.

Via Smartphone können mittlerweile Dinge erledigt werden, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren: Schnell die Finanzen checken, einen Flug buchen und eine App reguliert automatisch die Heizung. Der Autohersteller Mercedes hat als erster der Branche noch eine weitere Möglichkeit im Angebot, die technikaffine Kunden beim Autokauf wählen können: Eine App für das Smartphone ersetzt den klassischen Autoschlüssel.

In der Branche gilt es als ausgemachte Sache, dass diese Variante in Zukunft auch von anderen Autobauern angeboten wird. Häufig ist es so, dass die Konkurrenz unmittelbar folgt, sobald ein Premiumhersteller Neuerung auf den Markt bringt. Dann erreicht es den Massenmarkt mit allen Konsequenzen - vor allem für die Versicherer.

Der sogenannte "Virtuelle Autoschlüssel" ist für den Nutzer nicht nur bequem. Er kann auch allen Familienmitgliedern aufs Smartphone gespielt werden. Bisher gab es für jedes Auto in der Regel zwei Schlüssel. Wer einen weiteren wollte, wurde je nach Hersteller teuer zur Kasse gebeten. Selbst beim Kleinwagen Renault Clio müssen Kunden laut der "Autozeitung" 172 Euro zahlen.

Besonders bei Firmenfahrzeugen, die regelmäßig von vielen verschiedenen Mitarbeitern genutzt werden, wirkt sich die Nutzung per Smartphone erheblich erleichternd aus. Erst recht für Autoverleiher, die den Kunden eine temporäre Nutzung aufs Handy spielen könnten und so die aufwändige Schlüsselverwaltung endlich los wären. Einen Enteiser für das eingefrorene Türschloss im Winter bräuchte es dann auch nicht mehr.

