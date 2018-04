Die Amazon-Aktie dominiert nach den Quartalszahlen die Wall Street. Sprint profitiert durch die nahende Übernahme durch T-Mobile-US.

Anleger in den USA haben sich am Freitag trotz starker Geschäftszahlen von Schwergewichten wie Amazon und Microsoft kaum aus der Deckung gewagt. Die laufende Berichtsaison habe gezeigt, dass die Gewinnzahlen zwar gut ausfielen, das Umfeld wohl aber nicht mehr viel besser werden könne, sagte Marktstratege Michael O'Rourke von JonesTrading in Connecticut.

Investoren hätten das Gefühl, dass nach oben nicht mehr viel Luft sei. "Also nehmen sie Gewinne mit."

Der Dow-Jones-Index notierte am frühen Nachmittag in New York kaum verändert bei 24.330 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,2 Prozent auf 2673 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 7124 Punkte.

