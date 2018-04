Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal leicht von 12,50 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Resultate zeigten eine schwache Profitabilität und riefen das Ausmaß der anstehenden Restrukturierungsaufgabe in Erinnerung, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/he

Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN DE0005140008

AXC0365 2018-04-27/20:41