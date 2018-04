Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am

schnellsten wachsender Automobilhersteller, hat seinen Minivan GM6

präsentiert und zeigt auf der internationalen Automobilausstellung

2018 in Peking (Auto China 2018), die vom 25. April bis 4. Mai im

China International Exhibition Center New Venue (Tianzhu)

stattfindet, seine Oberklasse-Modellpalette.



Der Minivan GM6 im Mittel-/Oberklassesegment ist der jüngste

Neuzugang der Modellfamilie von GAC Motor, und sein Design besticht

durch zukunftsweisende Konzepte und Automobiltechnik. Ein 1.5L- oder

1.3T-Motor ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder

6-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt. Im Vergleich zum herkömmlichen

Design erscheint die schlanke Mittelkonsole zugleich modern und

praktisch. Neben dem bereits bekannten GM8 will das Unternehmen mit

dem preislich attraktiven GM6 in das globale Minivan-Segment

vordringen.



"GAC Motor ist stolz darauf, unser neuestes Modell, den Minivan

GM6, zu präsentieren und auf der Auto China 2018 unsere neuesten

Entwicklungserfolge zur Schau zu stellen", sagte Yu Jun, Präsident

von GAC Motor. "GAC Motor konnte durch seine qualitätsorientierte

Strategie und maßstabsetzenden Fertigungskapazitäten die Konkurrenz

beim Umsatzwachstum weit hinter sich lassen. Unser Auftritt auf der

Auto China 2018 ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie,

verstärkt auf internationale Märkte vorzudringen. 2018 hat GAC Motor

bereits auf der NAIAS und NADA ausgestellt, was uns bei der

kontinuierlichen Umsetzung unserer globalen Strategie geholfen hat."



Auf der Auto China 2018 debütiert GAC Motor außerdem sein

Konzeptfahrzeug Enverge auf dem chinesischen Markt und präsentiert

seine Vorzeige-Limousinen, -SUV und Neue-Energie-Modelle. GAC Motors

hat mit seinem Stand auf der Auto China 2018 bereits mehr als 30

internationale Händler und hochrangige Gäste angelockt, die die

hochwertige Verarbeitung und das Design der Marke in höchsten Tönen

lobten.



Rod Alberts, geschäftsführender Direktor der North American

International Auto Show, sieht in den hochwertigen, innovativ

konzipierten Produkten von GAC Motor eine echte Bereicherung für die

Autowelt. Er hofft, dass GAC Motor im Rahmen seiner globalen

Markenstrategie mit seiner erstklassigen Modellpalette mehr und mehr

Exportmärkte erschließen kann. Alberts lud GAC Motor bereits zur

nächsten NAIAS in Detroit im Januar 2019 ein.



Jean-Claude Girot, geschäftsführender Direktor der Paris Motor

Show, hat GAC Motor ebenfalls offiziell eingeladen, im Oktober 2018

seine erstklassigen Produkte und seine Leistungskompetenz als

führender chinesischer Automobilhersteller vor einem europäischen

Publikum zu präsentieren.



Auf der Pressekonferenz kündigte GAC Motor ein Joint Venture mit

Aisin AW zur Produktion von Automatikgetrieben an. Während der Auto

China 2018 unterzeichnete das Unternehmen strategische

Kooperationsverträge mit sieben neuen Zulieferern. GAC Motor verfolgt

mit Nachdruck seine internationale, kooperative Entwicklungsstrategie

und legt strategische Allianzen auf, die globale Ressourcen

integrieren und eine nachhaltigere Lieferkette errichten.



Am 26. April richtete GAC Motor sein internationales

Vertriebshändlertreffen 2018 aus, um sich gemeinsam über offene,

inklusive und gegenseitig nutzbringende Partnerschaften

auszutauschen, mit der die Marke auf der Weltbühne erfolgreich sein

kann.



2018 feiert GAC Motor sein zehnjähriges Firmenjubiläum. Im Rahmen

seiner globalen Expansionsstrategie hat das hochmoderne Designzentrum

des Unternehmens in Los Angeles den Betrieb aufgenommen. In Silicon

Valley gibt es bereits ein F&E-Zentrum, während GAC Motor North

American Sales Company und GAC Motor International Company im ersten

Halbjahr 2018 etabliert werden sollen.



GAC Motor wird in diesem Jahr noch auf der Paris Motor Show, Los

Angeles Auto Show und Moscow International Motor Show ausstellen.



"Als chinesischer Autobauer mit globaler Perspektive wird GAC

Motor Chancen nutzen und sich immer wieder neu erfinden. Mit unseren

hochwertig verarbeiteten Fahrzeugen drücken wir dem mobilen Lifestyle

unseren ganz eigenen Stempel auf", sagte Yu.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC

Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 238

unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt

und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und

Autozubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D.

Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr fünf Jahren in Folge

den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die

qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer

Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette

und Vertrieb & Service.



Originaltext: GAC MOTOR

