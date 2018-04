Beim Kurz-Besuch der Bundeskanzlerin bei Donald Trump finden die beiden Regierungschefs kaum Gemeinsamkeiten. Das ärgert deutsche Unternehmer in den USA, die wissen wollen, ob ein Handelskrieg noch zu verhindern ist.

Peter Riehle hat große Pläne. So war es beim Besuch der WirtschaftsWoche beim Chef des US-Ablegers von Wittenstein, einem Hersteller von Servomotoren und Getrieben aus dembaden-württembergischen Igersheim, in Illinois im Februar 2016. Und so ist es heute.

Vor zwei Jahren sprach Riehle über Neueinstellungen und eine Vergrößerung der Produktionshallen, während Mitarbeiter im Hintergrund an überdimensionierten Drehmaschinen Getriebe bohrten und frästen, und an anderer Stelle die Waren sortierten und versandfertig machten. Diese Wünsche sind inzwischen umgesetzt: Ein Nachbargebäude wurde gekauft und neue Mitarbeiter integriert. Zeit also für neue Pläne. "Wir wollen neue Maschinen anschaffen, und diese gemeinsam mit Siemens smarter machen und somit endgültig für die Industrie 4.0 bereit sein", so der Spitzenmanager.

Erneut also investiert Wittenstein in den US-Standort. Damit sind die Süddeutschen bei Weitem nicht alleine. 291 Milliarden US-Dollar steckten deutsche Unternehmen zuletzt im Jahr in ihre Fabriken und Büros in Amerika, um Autos und Motoren zu bauen, um Service und Dienstleistungen anzubieten. Der Grund für die Investitionsfreude: Die US-Wirtschaft wächst robust, Geschäfts- wie Privatkunden kaufen, die Auftragsbücher sind voll. Und dank der Steuerreform haben viele Arbeitgeber auch Geld übrig, um die Ausweitung ihrer Kapazitäten vorzunehmen.

Einzig: Über den Investitionen liegt seit Monaten ein Schatten. Denn Donald Trump droht mit einem Handelskrieg. Viele Unternehmen wissen nicht, ob und zu welchem Preis sie künftig Rohstoffe wie Stahl und Aluminium zur Weiterverarbeitung einkaufen können. Und wie die Exportchancen für all jene sind, die aus den USA heraus auch auf anderen Märkten verkaufen wollen, etwa Kanada und Mexiko, mit denen die Vereinigten Staaten das Freihandelsabkommen NAFTA geschlossen haben, und welches ...

