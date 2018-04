- Kombinationsstudie der Phase II für den am weitesten fortgeschrittenen bispezifischen Antikörperkandidaten von Merus, MCLA-128, bei zwei mestastasierenden Brustkrebspopulationen gestartet

- Strategische Zusammenarbeit mit der Simcere Pharmaceutical Group an mehreren bispezifischen Antikörpern bekanntgegeben; erweiterte Zusammenarbeit mit Ono Pharmaceuticals im Bereich der Autoimmunerkrankungen

- 55,8 Millionen US-Dollar in Privatplatzierung gesichert

- Das Unternehmen lädt heute um 8.30 Uhr zu einer Telefonkonferenz und einem Webcast ein

UTRECHT (Niederlande), 27. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das neuartige bispezifische Antikörpertherapeutika (Biclonics) entwickelt, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 bekannt und informiert über aktuelle geschäftliche und klinische Entwicklungen.

"Die Dynamik, die wir über das Jahr 2017 hinweg aufgebaut haben, führt weiterhin zu einem bedeutsamen Fortschritt für unsere Pipeline von möglicherweise klassenbesten bispezifischen Antikörperkandidaten", sagte Dr. Ton Logtenberg, Chief Executive Officer von Merus. "Wir hatten bereits einen produktiven Start ins Jahr - dank der Aufnahme der Patientendosierung in einer Kombinationsstudie der Phase II zu unserem fortgeschrittensten bispezifischen Antikörper, MCLA-128, bei zwei Populationen mit metastasierendem Brustkrebs, Wir erwarten einen klinischen Entwicklungspfad für MCLA-128 für bestimmte unserer anderen Indikationen von soliden Tumoren bei Magenkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterhöhlenkrebs und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Zusätzlich erwarten wir im Laufe des Jahres Meilensteine für unsere anderen unternehmenseigenen Programme, MCLA-117 und MCLA-158."

Wir engagieren uns auch für die Ausweitung des Potenzials unserer Biclonics-Technologieplattform und die Stärkung unseres hochgradig produktiven funktionellen, zellbasierten Screenings einer Vielzahl von Biclonics-Kombinationen. Unser funktionelles Screening hat es Merus ermöglicht, strategische Kooperationen mit führenden Biopharmaunternehmen zu initiieren, darunter die Incyte Corporation und die Simcere Pharmaceutical Group. Darüber hinaus konnte unsere bestehende Partnerschaft mit Ono Pharmaceuticals ausgeweitet werden. Diese Vereinbarungen unterstreichen die potenziell breite Anwendungsmöglichkeit von Biclonics bei immunonkologischen und Autoimmunerkrankungen."

Neueste klinische und Unternehmensentwicklungen

Beginn der Patientendosierung in einer klinischen Studie der Phase II zu MCLA-128 bei zwei Populationen mit metastasierendem Brustkrebs - Merus gab im Januar 2018 bekannt, das die erste Patientin in einer offenen, multizentrischen, internationalen Studie der Phase II zur Bewertung von MCLA-128 in Kombination mit derzeitigen Behandlungsstandards bei zwei Populationen mit metastasierendem Brustkrebs, einschließlich HER2-positiven Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs und hormonrezeptor-positiven Patientinnen mit mestastasierendem Brustkrebs und niedrigen HER2-Werten. MCLA wurde nach vielversprechender Monotherapieaktivität, die bei intensiv vorbehandelten Patienten, die in einer Studie der Phase I/II behandelt wurden, in die Phase II überführt.



Aufnahme der strategischen Zusammenarbeit mit der Simcere Pharmaceutical Group für drei bispezifische Antikörper - Im Januar 2018 stimmte Merus zu, die Forschung und Antikörpergenerierung von drei bispezifischen Antikörpern unter Verwendung der unternehmenseigenen Biclonics-Technologieplattform von Merus zu leiten und gewährte der Simcere Pharmaceutical Group eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung dieser bispezifischen Antikörper für den Bereich der Immunonkologie in China. Merus hat alle Rechte außerhalb von China behalten. Simcere ist für Studien verantwortlich, die einen Antrag für Prüfpräparate (Investigational New Drug Application, IND), möglich machen und stellt Materialien für klinische Studien in China her, die Merus verwenden will, um die Einreichung von Zulassungsanträgen und frühe Phasen der klinischen Entwicklung im Rest der Welt zu unterstützen.



Merus hat eine neue weltweite Lizenz mit Ono Pharmaceuticals für bispezifische Antikörper abgeschlossen, die auf Autoimmunkrankheiten abzielen - Merus gab im März 2018 bekannt, dass Ono Pharmaceuticals Co., LTD. seine im Rahmen einer Vereinbarung von April 2014 gewährten Option ausgeübt hat, eine neue Forschungs- und Lizenzierungsvereinbarung abzuschließen, gemäß der die unternehmenseigene Biclonics-Technologieplattform von Merus genutzt wird, um einen bispezifischen Antikörper zu generieren, der sich an eine Kombination von Zielen bindet und für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen geeignet ist.



Privatplatzierung über 55,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen - Im Februar 2018 schloss Merus eine Privatplatzierung von 3,1 Millionen Stammaktien im Wert von 55,8 Millionen US-Dollar mit einem Syndikat aus neuen und bestehenden Anlegern, einschließlich Biotechnology Value Fund L.P. und einigen seiner Tochtergesellschaften, Aquilo Capital Management LLC, Sofinnova Venture Partners L.P. und LSP Life Sciences Fund N.V., ab. Die Emissionserlöse werden verwendet, um die Produktkandidaten von Merus in der klinischen und präklinischen Entwicklung weiter zu finanzieren. Weiterhin werden sie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.



Antrag auf Zulassung als Prüfpräparat (IND) für MCLA-117 von der US-amerikanischen Leben- und Arzneimittelbehörde FDA genehmigt und Merus erhält Patenterteilung für MCLA-117 - Im Februar 2018 erhielt Merus die Genehmigung der FDA für den IND für MCLA-117. Das Unternehmen plant, Studienzentren für seine laufende Studie der Phase I bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in den USA zu eröffnen. Im März wurde Merus darüber hinaus das erste US-amerikanische Patent erteilt, das MCLA-117 und bestimmte andere Biclonics von Merus abdeckt, die T-Zellen mit Tumorzellen verbinden, indem sie auf CD3 abzielen.



- Im Februar 2018 erhielt Merus die Genehmigung der FDA für den IND für MCLA-117. Das Unternehmen plant, Studienzentren für seine laufende Studie der Phase I bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in den USA zu eröffnen. Im März wurde Merus darüber hinaus das erste US-amerikanische Patent erteilt, das MCLA-117 und bestimmte andere Biclonics von Merus abdeckt, die T-Zellen mit Tumorzellen verbinden, indem sie auf CD3 abzielen. Merus hat sich mit der Patentanfechtung gegen Regeneron durchgesetzt - Im Dezember 2017 hat das US-amerikanische Bundesberufungsgericht einen Antrag von Regeneron Pharmaceutical Inc. auf eine erneute Verhandlung und eine Verhandlung vor dem vollständigen Richtergremium abgelehnt, um seine Entscheidung zu überdenken, die bestätigt hat, dass Regeneron sich gegenüber dem US-amerikanischen Patent- und Markenamt bei der Verfolgung der Patentanmeldung für das US-Patents Nr. 8.502.018 (das "'018"-Patent), das es Merus gegenüber geltend gemacht hatte, unbillig verhalten hat. Die Entscheidung, den Antrag von Regeneron abzulehnen, bestätigte die ausführlichen Stellungnahmen, die zuvor vom Prozessgericht und Bundesgericht zu Angelegenheiten in Beziehung zum "'018"-Patent veröffentlicht worden waren.

Erwartete Meilensteine für 2018

MCLA-128, ein antikörperabhängiges, um zellvermittelte Zytotoxität erweitertes Biclonics , das sich an HER2- und HER3-exprimierende solide Tumorzellen bindet

Die klinische Studie der Phase I/II zur Beurteilung der Wirksamkeit von MCLA-128 als Monotherapie für Magen-, Ovarial-, Gebärmutterhöhlen- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs läuft weiterhin und Merus erwartet, dass das Unternehmen seine klinischen Entwicklungspläne für einige dieser Indikationen auf der Grundlage von erhobenen Daten aus dieser Studie in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 erarbeiten kann.

MCLA-117, ein Biclonics, das sich an CD3 und CLEC12A bindet

Merus führt seine Dosiseskalation im Rahmen der klinischen Studie der Phase I in Europa fort und das Unternehmen plant, Studienzentren für die Studie der Phase I in den USA zu eröffnen. Sicherheitsdaten und mögliche frühe Daten zur klinischen Wirksamkeit werden für 2018 erwartet.

MCLA-158, ein ADCC-erweitertes Biclonics zur Bindung von Krebsstammzellen, die Lgr5 und EGFR exprimieren

Merus hat die Zulassung für einen Antrag auf klinische Prüfung in mehreren europäischen Ländern erhalten, um MCLA-158 auf die mögliche Behandlung von metastasierendem Dickdarmkrebs zu untersuchen, einschließlich Patienten mit der RAS-Mutation, die einen erheblichen ungedeckten klinischen Bedarf darstellen. Das Unternehmen erwartet, die erste Dosis im zweiten Quartal an Patienten zu verabreichen. Merus hat im ersten Quartal 2018 auch einen IND für MCLA-158 bei der FDA eingereicht und plant, im zweiten Quartal 2018 Studienzentren in den USA zu eröffnen.

MCLA-145, ein Biclonics, das zur Bindung an PD-L1 und ein zweites, nicht bekanntgegebenes immunmodulatorisches Ziel entwickelt wurde

Studien, die einen IND für MCLA-145 ermöglichen, den ersten Arzneimittelkandidat, der im Rahmen der weltweiten Forschungszusammenarbeit von Merus und Incyte gemeinsam entwickelt wurde, laufen. Merus verfügt über die vollständigen Rechte, um MCLA-145 in den USA zu entwickeln und zu vermarkten Incyte ist derweilen für die Entwicklung und Vermarktung außerhalb der USA verantwortlich.

Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2017

Der Gesamtumsatz für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 betrug 3,8 Millionen EUR, im Vergleich zu -0,4 Millionen EUR im gleichen Zeitraum 2016. Der Umsatz umfasst hauptsächlich die Amortisierung der Lizenzvorauszahlungen des Unternehmens aus seinen Kooperationsvereinbarungen, Forschungsförderung und Einkommen aus Forschungsstipendien. Der Anstieg des Umsatzes ist hauptsächlich Umsätzen zuzurechnen, die aus der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Incyte entstanden sind, die im Jahr 2017 begann. Der Umsatz für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 war negativ, da das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen EUR abgegrenzt hat, der bereits in einem vorherigen Zeitraum in Zusammenhang mit einem staatlichen Zuschuss verbucht wurde.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 betrugen 11,1 Millionen EUR gegenüber 6,5 Millionen EUR im gleichen Zeitraum 2016. Der Anstieg der Forschungs- und Entwicklungsausgaben spiegelt die Anstiege der Ausgaben für die klinische und präklinische Entwicklung sowie die Herstellung wider.

Die Management- und Verwaltungsausgaben für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 betrugen 2,3 Millionen EUR gegenüber 2,7 Millionen EUR im gleichen Zeitraum 2016.

Weitere Ausgaben für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 betrugen 2,8 Millionen EUR gegenüber 2,7 Millionen EUR im gleichen Zeitraum 2016.

Für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 verzeichnete Merus einen Nettoverlust von 14,2 Millionen EUR oder -0,73 EUR pro Aktie (unverwässert und verwässert) gegenüber zu 31,9 Millionen EUR, oder -1,99 EUR pro Aktie (unverwässert und verwässert) im gleichen Zeitraum 2016. Der Nettoverlust für die drei Monate zum 31. Dezember 2017 enthält nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 19,2 Millionen EUR für die Auswirkungen auf die Rechnungslegung durch ein Finanzderivat im Zusammenhang mit der Verpflichtung, im Jahr 2017 Aktien an Incyte zu liefern.

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017

Merus beendete das Geschäftsjahr 2017 mit Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Investitionen in Höhe von 190,8 Millionen EUR gegenüber 25,7 Millionen EUR im Jahr 2016. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 2017 37,4 Millionen EUR gegenüber 25,7 Millionen EUR im Jahr 2016.

Der Gesamtumsatz für das Jahr zum 31. Dezember 2017 betrug 13,6 Millionen EUR gegenüber 2,7 Millionen Euro für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Der Umsatz besteht hauptsächlich aus der Amortisierung der Lizenzvorauszahlungen des Unternehmens aus seinen Kooperationen, Forschungsförderung und Einkommen aus Forschungsstipendien. Der Umsatzanstieg ist vornehmlich der Amortisierung der Lizenzvorauszahlungen und Kostenerstattungen in Verbindung mit unserer Zusammenarbeit mit Incyte zuzurechnen, die im Januar 2017 begann.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten für das Jahr zum 31. Dezember 2017 betrugen 34,1 Millionen EUR gegenüber 18,4 Millionen Euro für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Der Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten spiegelt die größere Anzahl von Patienten in unseren klinischen Studien und die Ausweitung der Forschungsbemühungen wider, um unsere internen Programme und die Zusammenarbeit mit Incyte zu unterstützen.

Die Management- und Verwaltungsausgaben für das Jahr zum 31. Dezember 2017 betrugen 13,7 Millionen EUR gegenüber 4,3 Millionen Euro für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Der Anstieg der Management- und Verwaltungskosten ist der höheren Anzahl von Führungspersonal und damit verbundenen Kosten für aktienbasierte Vergütung zuzurechnen.

Weitere Ausgaben für das Jahr zum 31. Dezember 2017 betrugen 9,4 Millionen EUR gegenüber 7,7 Millionen Euro für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Der Anstieg der weiteren Ausgaben ist hauptsächlich durch mehr Beratungs- und Rechnungslegungsdienste und höhere Versicherungs- und Infrastrukturkosten bedingt, die durch geringere Prozesskosten ausgeglichen werden.

Für das Jahr zum 31. Dezember 2017 verzeichnete Merus einen Nettoverlust von 73,0 Millionen EUR oder -3,80 € pro Aktie (unverwässert und verwässert) gegenüber 47,2 Millionen EUR oder -3,57 EUR pro Aktie (unverwässert und verwässert) für das Jahr zum 31. Dezember 2016. Der Nettoverlust für 2017 beinhaltet mehrere wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, einschließlich nicht realisierte Währungskursergebnisse in Höhe von 15,8 Millionen EUR, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 12,8 Millionen EUR und 10,7 Millionen EUR für die Auswirkungen auf die Rechnungslegung durch ein Finanzderivat im Zusammenhang mit der Verpflichtung, im Jahr 2017 Aktien an Incyte zu liefern.

Finanzieller Ausblick

Auf der Grundlage des aktuellen Geschäftsplans des Unternehmens erwartet Merus, dass die derzeitigen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen des Unternehmens ausreichend sein werden, um die Geschäfte des Unternehmens bis Ende 2020 zu finanzieren.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz

Merus wird am heutigen Donnerstag, 26. April 2018 um 8.30 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um eine Aktualisierung für das gesamte Geschäftsjahr vorzustellen und über die Finanzergebnisse des Unternehmens zu sprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die Nummer (877) 260-1463 (USA) oder +1 (706) 643-5907 (international) und geben die Konferenz-ID 6184636 an. Zusätzlich wird die Präsentation per Live-Webcast übertragen. Der Zugriff ist für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen nach der Telefonkonferenz möglich, indem Sie den Abschnitt "Investors" (Anleger) auf der Website des Unternehmens, www.merus.nl, besuchen. Eine begleitende Folienpräsentation kann ebenfalls im Abschnitt "Investors" (Anleger) auf der Website abgerufen werden.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Der am weitesten entwickelte bispezifische Antikörper-Produktkandidat von Merus, MCLA-128, wird in einer Kombinationsstudie der Phase II untersucht, an der zwei Patientinnengruppen mit metastasierendem Brustkrebs teilnehmen. Darüber hinaus wird MCLA-128 auch in einer klinischen Studie der Phase I/II zu Magen-, Eierstock-, Gebärmutterhöhlen- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in Europa getestet. Der zweitfortgeschrittenste bispezifischer Antikörper-Produktkandidat von Merus, MCLA-117, wird derzeit in einer klinischen Studie der Phase I entwickelt, an der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch eine Reihe von proprietären bispezifischen Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung, darunter MCLA-158, der für die Bindung an Krebsstammzellen konzipiert ist und zur potenziellen Behandlung von Patienten mit Darmkrebs oder anderen soliden Tumoren entwickelt wird, sowie der in Zusammenarbeit mit der Incyte Corporation entwickelte MCLA-145, der für die Bindung an PD-L1 und an ein zweites immunmodulatorisches Ziel konzipiert ist, zu dem keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, einschließlich, jedoch nicht beschränktauf Aussagen bezüglich der Formulierung von klinischen Entwicklungsplänen und der klinischen Entwicklung unserer bispezifischen Antikörper-Kandidaten, der erwarteten klinischen Datenpunkte für 2018, den Zeitpunkt der Verabreichung der ersten Dosis an Patienten, Präsentationen, Bekanntgabe von klinischen Daten und Einreichungen bei den Zulassungsbehörden, den Fortschritt der Kombinationsstudie der Phase II für MCLA-128, die erwartete Verwendung von Erlösen aus der Privatplatzierung, die Generierung eines bispezifischen Antikörpers gemäß der Vereinbarung zwischen Merus und Ono, der sich an eine Kombination von Zielen bindet und für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen geeignet ist, die Generierung von drei bispezifischen Antikörpern mithilfe der unternehmenseigenen Biclonics-Technologieplattform von Merus und die Verwendung der Studien von Simcere zur Ermöglichung von IND und Herstellung von Materialien für klinische Studien, um die Einreichung bei den Zulassungsbehörden und frühe Phasen der klinischen Entwicklung der Produktkandidaten von Merus gemäß der Vereinbarung zwischen Merus und Simcere zu unterstützen, die Eröffnung von Studienzentren in den USA für die Studie der Phase I zu MCLA-117, jede Aussage im Abschnitt "Erwartete Meilensteine", das Ausreichen unserer Barmittel, Barmitteläquivalente und Investitionen und die Gestaltung und das Behandlungspotenzial unserer bispezifischen Antikörperkandidaten, einschließlich MCLA-128, MCLA-117, MCLA-158 und MCLA-145.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören unter anderem unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, so dass wir unsere Geschäfte gegebenenfalls einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielleVerzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unsererin der präklinischen Phase durchgeführten Entwicklungsbemühungen, marktfähige Arzneimittelzu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten Biclonics oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit von Incyte bei unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; der Schutz unserer unternehmenseigenen Technologie; unsere Patente werdenmöglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahrenwegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; und unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Markenzeichen oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April 2017 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder impliziten Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zumZeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Leser sollten sich an einem Datum nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten widerspiegeln.

Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2017 December 31,

2017 December 31,

2016 (euros in thousands, unaudited) Non-current assets Property, plant and equipment 1,168 648 Intangible assets 312 374 Restricted cash - 167 Non-current investments 7,060 - Other assets 129 109 8,669 1.298 Current assets Financial asset - 11.847 Trade and other receivables 4,413 2.248 Current investments 34,043 - Cash and cash equivalents 149,678 56,917 188,134 71,012 Total assets 196,803 72,310 Shareholders' equity Issued and paid-in capital 1,749 1,448 Share premium account 213,618 139,878 Accumulated loss (167,480 ) (107,295 ) Total equity 47,887 34,031 Non-current liabilities Borrowings - 319 Deferred revenue 130,195 30,206 Current liabilities Borrowings - 167 Trade payables 2,855 2,298 Taxes and social security liabilities 243 29 Deferred revenue 6,996 1,610 Other liabilities and accruals 8,627 3,650 18,721 7,754 Total liabilities 148,916 38,279 Total equity and liabilities 196,803 72,310

Consolidated Statement of Profit or Loss and Comprehensive Loss Three months ended

December 31, Year ended

December 31, 2017 2016 2017 2016 (euros in thousands, except per share data, unaudited) Revenue 3,816 (408 ) 13,600 2,719 Research and development costs (11,050 ) (6,500 ) (34,125 ) (18,424 ) Management and administration costs (2,265 ) (2,698 ) (13,697 ) (4,258 ) Other expenses (2,807 ) (2,732 ) (9,395 ) (7,709 ) Total operating expenses (16,122 ) (11,930 ) (57.217 ) (30.391 ) Operating result (12,306 ) (12,338 ) 43,617 ) (27,672 ) Finance income 248 14 1,112 88 Finance costs (2,120 ) (19,623 ) (30,335 ) (19,644 ) Total finance income (expenses) (1,872 ) (19,609 ) (29,223 ) (19,556 ) Result before tax (14,178 ) (31,947 ) (72,840 ) (47,228 ) Income tax expense (67 ) - (249 ) - Result after taxation (14,245 ) (31,947 ) (73,089 ) (47,228 ) Exchange differences from translation of foreign operations 38 5 89 8 Other comprehensive income 38 5 89 8 Total comprehensive loss for the period (14,207 ) (31,942 ) (73,000 ) (47,220 ) Basic (and diluted) loss per share (0.73 ) (1.99 ) (3.80 ) (3.57 ) Basic (and diluted) 19,423,027 16,085,851 19,196,440 13,236,649

Kontakte:

Anleger:

Kimberly Minarovich

+1 646-368-8014

kimberly@argotpartners.com (mailto:kimberly@argotpartners.com)

Medien:

David Rosen

+1 212-600-1902

david.rosen@argotpartners.com (mailto:david.rosen@argotpartners.com)

