Das Biopharmazie-Unternehmen Mologen will auf seiner Hauptversammlung am 8. Juni die Aktionäre über eine Herabsetzung des Grundkapitals entscheiden lassen. Das teilte das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Vorgeschlagen ist eine Herabsetzung des Grundkapitals um 30,1 Millionen auf künftig 7,5 Millionen Euro. Die Maßnahme soll laut Mologen nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung erfolgen und diene in voller Höhe der Deckung von Verlusten. Das Unternehmen plant, ... (Achim Graf)

